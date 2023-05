Operaio colpito da malore su un cantiere a Rimini

Cronaca

Rimini

| 10:12 - 26 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Paura e apprensione nella mattinata di oggi, venerdì 26 maggio, a Rimini, quando un operaio è stato colpito da un improvviso malore mentre lavorava su una costruzione in via Ovidio. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo del 118 e dei Vigili del Fuoco, la situazione si è risolta positivamente. L'allarme è scattato intorno alle 9, quando l'uomo ha improvvisamente perso i sensi al terzo piano del cantiere. I Vigili del Fuoco di Rimini sono stati immediatamente chiamati in aiuto e, utilizzando l'autoscala, si sono aperti un varco all'interno della struttura. Una volta imbragato, l'operaio è stato trasportato fuori dalla struttura e affidato ai sanitari del 118. Successivamente, l'operaio è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.