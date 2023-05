Cassetto fiscale Inps, Commercialisti riminesi a convegno

Attualità

Rimini

| 10:07 - 26 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

L'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini organizza lunedì 29 maggio il convegno dal titolo Il cassetto fiscale INPS.





Dalle 14,30 alle 16,30 alla sala Acqua del Centro Congressi SGR interverranno per i saluti introduttivi Giuseppe Savioli (Presidente ODCEC Rimini) e Danila Casanova (Direttrice Provinciale INPS Rimini)







A seguire sarà presentato il Protocollo INPS/ODCEC da Cinzia Brunazzo (Vicepresidente ODCEC Rimini) in cui sono regolamentati i rapporti fra gli enti in una materia caratterizzata da frequenti modifiche legislative.







Le relazioni saranno a cura di Mario Alberico Cappelluzzo (Responsabile Area flussi INPS Rimini), Daniele D'Asaro (Responsabile Presidio qualità flussi INPS Rimini) e Danila De Gregori (Responsabile Gestione credito INPS Rimini). Al centro dei contenuti il Cassetto previdenziale Aziende, il Cassetto Previdenziale Artigiani e commercianti e la Gestione DURC.







La partecipazione è gratuita. Per i partecipanti è stata richiesta l'attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua per i Commercialisti e gli Esperti Contabili.