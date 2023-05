Baseball, New Rimini ospita Potenza Picena, sabato gara 1 e gara 2

Sport

Rimini

| 10:00 - 26 Maggio 2023

Gilberto Zucconi - ph Davide Ruggeri.

Si ricomincia. Dopo due settimane di stop a causa delle allerte meteorologiche che hanno annullato i turni con Fano e Cupra, domani New Rimini torna sul diamante di casa per affrontare Potenza Picena.

Allo stadio comunale riminese di via Monaco si giocheranno quindi gara 1 domani alle 15.00 e gara 2 domani sera alle 20.00.





New Rimini guida una classifica (8-0) che ha troppe incognite legate ai recuperi per esprimere i valori reali delle squadre. Potenza Picena ha giocato lo stesso numero di partite dei riminesi e il suo record (4-4) lo pone attualmente al terzo posto. Le vittorie sono arrivate nei pareggi contro Porto Sant'Elpidio e Fano, mentre nell'ultimo turno casalingo ha vinto due volte contro Rimini 86.







“Questa lunga pausa non ci voleva – dice il manager Gilberto Zucconi – perché toglie a tutte le squadre la routine del gioco e inevitabilmente consegna il campionato ad una girandola di recuperi che hanno sempre mille insidie. Siccome bisogna fare i conti con la realtà, meglio concentrarsi al massimo per riprendere il cammino che avevamo iniziato. L'avversario di domani è molto insidioso: ha sempre vinto almeno una partita nei turni disputati, ha ceduto due volte coi Falcons dopo aver tenuto le gare in equilibrio ed è reduce dalla doppietta con Rimini 86. Ci siamo preparati bene e sappiamo che sarà un turno insidioso dopo una sosta di venti giorni”.





In gara 1 il partente sarà Francesco Ridolfi, in gara 2 pallina in mano a Tommaso Aiello.