Incidente stradale sulla Statale Adriatica all'altezza di Igea Marina

| 09:58 - 26 Maggio 2023

Il luogo dell'incidente.

Ieri sera, (25 maggio) intorno alle ore 22, si è verificato un incidente stradale lungo la Statale Adriatica, esattamente all'altezza di Igea Marina, in direzione di Rimini. Due veicoli, una Fiat Panda e un Doblò, sono entrati in collisione provocando danni considerevoli e richiedendo l'intervento immediato degli operatori di emergenza. Appena ricevuta la segnalazione, un'ambulanza è stata inviata sul posto per prestare soccorso ai coinvolti nello scontro.



Nel frattempo, i Carabinieri sono intervenuti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari cercheranno di stabilire le cause che hanno portato a questa collisione, verificando eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.



Per garantire la sicurezza sul luogo dell'incidente e prevenire ulteriori pericoli, sono stati chiamati anche i Vigili del Fuoco.