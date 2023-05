Connessione FWA: cos'è e come funziona

Attualità

Nazionale

| 09:02 - 26 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Con il passare degli anni l'utilizzo di Internet si è diffuso in modo sempre più capillare.

Non è esagerato, inoltre, affermare che, ormai, sarebbe quasi impossibile vivere senza

avere a portata di mano una connessione Internet stabile e veloce.

Questo anche perché oggigiorno è possibile svolgere tantissime attività solamente in rete.

Si pensi, ad esempio, allo smart working, allo studio a distanza, ma anche lo streaming e varie altre. Nonostante ciò, il digital divide è un problema importante ancora oggi.

In sempre più città, infatti, è possibile attivare una connessione Internet veloce come

l'ADSL e la Fibra, oppure utilizzare il 5G sullo smartphone, così da lavorare

comodamente da casa e giocare online, ma nei piccoli centri rurali o montani tutto

questo è molto più difficile, perché mancano le infrastrutture e si tende a non investire per

la costruzione di nuovi collegamenti. Tali aree vengono definire “bianchissime”, e

secondo un monitoraggio dell'Agcom di alcuni anni fa, solo al sud se ne contano ben 204.

Ma come si fa a ridurre il divario digitale e avere una connessione stabile e veloce per le

esigenze quotidiane, come lo smart working, l'e-learning oppure il gaming? In questo

caso, interviene la tecnologia FWA, capace di garantire una connessione a Internet

stabile anche in quelle particolari zone dove non è possibile ricorrere alla Fibra o

all'ADSL.



Che cosa è la tecnologia FWA e come funziona?

L'Internet FWA di Eolo

Come accennato, tra le varie opzioni di offerte Internet casa c'è anche la possibilità diattivare la connessione Internet FWA () nelle zone in cui lacopertura “” è assente. Ma nello specifico, di cosa si tratta?Internet via radio, cioè un sistema di trasmissione dei dati basato sull'utilizzo delleche viaggiano attraverso i. A differenza delle altreconnessioni Wireless, la FWA utilizza le onde radio solo per creare una sorta di “ponte”tra le infrastrutture, assicurando la copertura “nel mezzo”.Per i clienti, installare questa connessione in casa non richiede lavori invasivi: basta unall'interno dell'abitazione e un'oppure sul balcone.Il segnale Internet raggiunge l'antenna domestica partendo dall'antenna dell'operatore, asua volta collegata alla. È possibile, poi, navigare senza limiti concernenti ilvolume dei dati, e con una garanzia di alta qualità della connessione. Infatti, anche se nonc'è una velocità minima garantita (perché le onde radio possono incontrare degli ostacolinel percorso) se l'antenna è ben orientata è possibile ottenere prestazioni avanzate.Per quanto concerne la velocità che potrebbe raggiungere questa connessione. In genere laconnessione FWA può variare daia secondo fino e ia secondo fino aun massimo di, con una connessione a banda ultra-larga.Se si ha intenzione di attivare la connessione aè bene sapere cheuno dei principali brand che offre questo servizio èCon la propria rete FWA a banda ultra larga, infatti, oggigiorno Eolo raggiunge quasi. La mission principale di Eolo è quella di garantire il dirittoalla connessione a Internet per tutti. Ed è per questo che ilsi prefigge diraggiungere anche iAlcune zone d'Italia, infatti, a causa della loro, non vengono raggiunti da altri brand che da anni operano nel settore e che, tutt'oggi, non garantiscono il loro servizio in molte zone della penisola. Pertanto,ha deciso di garantire, attraverso l'uso di tecnologie sempre più innovative ed efficienti, unaanche a coloro che vivono in zone dove non è possibile utilizzare l'ADSL o la fibra.