Calcio RSM, Coppa Titano BKN301: sabato l'ultimo atto tra Virtus e Tre Penne

25 Maggio 2023

Tra poco più di 48 ore si terrà l'ultimo atto della stagione calcistica sammarinese. Sabato 27 maggio alle ore 20:45 Tre Penne e Virtus si daranno battaglia a Montecchio per conquistare la Coppa Titano BKN301. La squadra di Città, dopo aver messo in bacheca il titolo di Campionato Sammarinese BKN301 ormai un mese fa, punta così al double e ad una coppa che manca dal 2017. Per la compagine di Acquaviva invece sarebbe la prima volta dopo che nel ormai lontano 2011 aveva ceduto in finale alla Juvenes-Dogana. Inoltre, qualora la Virtus dovesse alzare il trofeo, la vittoria varrebbe doppio perché si garantirebbe anche l'accesso ai preliminari di Europa Conference League. Il Tre Penne è ormai sicuro di partecipare alla Champions League come campione sammarinese e in caso di successo farebbe sorridere la Fiorita che nonostante la sconfitta nella finale playoff di campionato contro il Cosmos si unirebbe alla squadra di Serravalle ai preliminari di Conference.

Il Tre Penne torna a giocare una partita ufficiale dopo più di un mese ma il tecnico Stefano Ceci è ottimista: “I ragazzi stanno bene nonostante non giochiamo da molto tempo. Noi favoriti? Forse per quanto fatto in campionato ma dobbiamo rimanere concentrati perchè affrontiamo una squadra ben attrezzata guidata da un ottimo tecnico”.

Se Ceci non ha mai alzato la coppa, ne ha già una nel suo personale palmarès il tecnico della Virtus Luigi Bizzotto che l'ha vinta nel 2016 con La Fiorita ma vuole regalare una gioia anche alla compagine di Acquaviva: “Abbiamo tanta voglia di vincere, siamo tutti concentrati per centrare l'obiettivo. Sono anni che la società aspetta questo momento e siamo orgogliosi di quanto fatto. Avendo disputato i playoff di campionato arriviamo con già tante forze spese ma la possibilità di vincere e di andare in Europa ci spinge e ci carica. Per noi sarebbe la coronazione di un sogno”.

Anche il capitano del Tre Penne Nicola Gai ha già alzato la Coppa Titano nel 2017 e dopo il campionato conquistato quest'anno non vuole fermarsi: “Vogliamo arrivare in fondo anche a questa competizione, abbiamo fatto una grande stagione e vincere anche la coppa sarebbe la ciliegina sulla torta. Siamo concentrati per ottenere anche questo trofeo”.

Sarà anche un derby in famiglia Battistini: Michael dalla sponda biancazzurra da una parte e Manuel su quella neroverde dall'altra. Il centrocampista del Tre Penne parla di “competizione tra noi fratelli ma il campo parlerà e deciderà chi è il migliore. Per me sarà la prima finale e voglio dare il meglio, mi aspetto una bella partita perché anche loro giocano un bel calcio”. Il fratello – nonché compagno di Nazionale – Manuel parla di una sfida “molto sentita che ci può dare la possibilità di entrare in Europa e di alzare un trofeo. Abbiamo fatto un buon percorso anche in campionato e dimostrato ottime cose. Abbiamo tutte le carte per poterci giocare le nostre chances, soprattutto in una gara secca dove può accadere qualsiasi cosa”.

Utilizzato anche come portiere di recente - e anche ben figurando - visto l'infortunio di Alex Passaniti, sarà della partita anche Nicola Angeli per la Virtus: “Per noi è una sfida importante, aspettiamo questa occasione da tanto tempo ed ora possiamo farcela. Il Tre Penne è una squadra molto forte ma anche noi possiamo dire la nostra”.

I precedenti stagionali di campionato raccontano di uno 0-0 alla 7° giornata e la vittoria per 2-1 del Tre Penne al 23° turno. Qui il successo per i Biancazzurri è arrivato in rimonta: dopo lo svantaggio iniziale con Tortori, Nigretti segna il pari poi nel recupero è Tisselli a far esplodere di gioia i suoi ed avvicinarli sempre di più al titolo di campioni di San Marino.

Arbitro dell'incontro sarà Antonio Ucini, assistito da Gianmarco Ercolani e Fabrizio Morisco, con Michele Beltrano come quarto ufficiale. L'ingresso allo stadio di Montecchio inoltre sarà completamente gratuito (è consigliabile parcheggiare lungo Viale Campo dei Giudei e l'unico accesso alla tribuna sarà attraverso il percorso che scende verso la tribuna) e l'incontro verrà anche trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Titani.tv a partire dalle 20:40 con telecronaca integrale in italiano.