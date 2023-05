Calcio Promozione: Sampierana, Barontini: 'Novafeltria forte, ci sarà da lottare. Vogliamo la fase finale'

Sport

Cesena

| 21:24 - 25 Maggio 2023

Domenica a San Piero in Bagno (ore 16,30) finale playoff tra Sampierana e Novafeltria rispettivamente seconda e terza forza del campionato, divise in stagione regolare da 13 punti, un divario che in altre regioni – ad esempio Umbria e Marche - avrebbero fatto saltare i playoff. Il Novafeltria arriva all'appuntamento in condizioni mentali migliori: rispetto alla fine del campionato – 7 maggio - ha giocato una partita, la semifinale playoff in cui ha battuto il Forlimpopoli mentre la Sampierana ha fatto solo allenamenti.



Mister Federico Barontini, come sta la Sampierana?



“Non siano al completo: Narducci è indisponibile, Canali infortunato, Lanzi ha svolto il primo allenamento in settimana dopo due mesi ed è al venti per cento, Para è in forse. L'alluvione ha creato scompiglio, qualcuno dei miei ha fatto volontariato ed è andato a spalare, il calcio è passato in secondo piano nella nostra zona dove un po' tutti almeno indirettamente sono stati toccati da questa disgrazia. Insomma, è un punto interrogativo questo playoff. E' una partita di fine stagione, la condizione fisica per entrambe non può essere ottimale, conterà invece quella mentale. Sto sollecitando i ragazzi a dare il meglio perché se ci sono delle possibilità attraverso i playoff di essere ripescati dobbiamo giocarcele al meglio e dunque trovare assolutamente lo spirito dei giorni migliori. Dobbiamo chiudere al meglio la prima fase, lo dobbiamo prima di tutto a noi stessi, e approdare al quadrangolare regionale”.



La Sampierana ha due risultati su tre a disposizione. E' un vantaggio?



“Non possiamo preparare una partita come questa facendo dei calcoli, tra l'altro non abbiamo le caratteristiche di squadra per poterlo fare. Dobbiamo giocare per vincere, come abbiamo sempre fatto. Se nel finale di partita saremo ancora inchiodati sulla parità, i due risultati su tre allora possono essere un vantaggio”.



Ha visto al'opera il Novafeltria contro il Forlimpopoli?



“Sì e la squadra di Giorgi ha confermato il uso valore: over molto bravi come Collini e Baldinini e giovani di qualità. Sarà un osso duro, al contrario di noi ha tutto da guadagnare e ha il morale alto. Conto di ritrovare la Sampierana che si è fatta valere per tutto il campionato e nelle due ultime inutili partite finali, contro il Meldola e il Gambettola in cui abbiamo fatto bene nonostante l'amarezza per la promozione sfumata”.



Il futuro di Barontini quale sarà?



“C'è stato un primo approccio con la società, riprenderemo il discorso a tempo debito. Ora siamo concentrati per arrivare fino in fondo nel miglior modo possibile”.