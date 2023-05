Lo scandalo Beat Village: gli organizzatori sotto processo per truffa

Cronaca

Rimini

19:47 - 25 Maggio 2023

Tony Hadley.

Rimini, estate del 2018: il Beat Village, noto luogo di ritrovo per gli amanti della musica, si preparava ad accogliere una serie di concerti attesissimi. Tuttavia, quello che doveva essere un evento memorabile si è trasformato in un vero e proprio scandalo. Gli spettacoli annunciati, tra cui l'attesissimo concerto di Albano e Romina, sono stati annullati, suscitando indignazione e frustrazione tra migliaia di fan che avevano già acquistato i biglietti.



L'organizzatore degli eventi, Willer Dolorati, 66 anni, originario di Bologna, si è trovato al centro delle polemiche e delle inevitabili accuse di truffa. Una società austriaca, la Georg Leitner Production Gmbh, ha presentato un'azione legale nei confronti di Dolorati, sostenendo che non ha ricevuto il pagamento completo pattuito per la performance del gruppo "Al Mackay's Earth Wind & Fire Experience" tenutasi a Rimini il 24 luglio 2018. Secondo l'accusa, Dolorati avrebbe versato solo una frazione dell'importo concordato, trattenendo sia una parte significativa del pagamento che le spese sostenute dai membri del gruppo per l'alloggio.



Oltre a Dolorati, un altro indagato è un 77enne riccionese, incaricato di trovare gli artisti in cambio di una commissione. L'accusa sostiene che Dolorati non abbia sempre pagato questa commissione, creando così un coinvolgimento nella truffa. L'avvocato di quest'ultimo ha sollevato l'eccezione di invalidità della querela nella speranza di evitare ulteriori conseguenze legali.



Ma le vicende legali di Dolorati non si limitano a questa singola accusa. Attualmente, è coinvolto in altri procedimenti penali in relazione ai concerti del Beat Village. Uno di questi casi riguarda un imprenditore che avrebbe versato a Dolorati una considerevole somma di denaro per allestire dei punti ristoro durante le esibizioni mai avvenute di Tony Hadley, Albano e Romina, Renzo Arbore e Loredana Bertè.



Non solo problemi legali, ma anche guai finanziari hanno colpito Dolorati. Nel giugno 2021, è stato condannato a sei anni di reclusione per bancarotta fraudolenta con distrazione, relativa al fallimento di una società edile riminese di cui, secondo l'accusa, era l'amministratore di fatto. Attualmente, si trova detenuto nel penitenziario dei Casetti. I suoi avvocati stanno cercando di ottenere una liberazione anticipata tramite l'affidamento ai servizi sociali.