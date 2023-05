Caduta dal balcone di un residence, misteriosa morte a Rimini

Cronaca

| 19:18 - 25 Maggio 2023

In una drammatica vicenda che si è consumata questo pomeriggio, (25 maggio) una transessuale brasiliana di 36 anni è stata trovata senza vita dopo essere precipitata dal balcone di un residence in via Cariddi. Le autorità competenti, in particolare i carabinieri di Rimini, hanno avviato un'indagine approfondita e sul luogo dell'accaduto si è recato anche il magistrato di turno.

Al momento, tutte le ipotesi sono sul tavolo, spaziando dal suicidio all'omicidio. All'arrivo delle forze dell'ordine presso l'appartamento del residence, non è stata trovata nessuna persona presente, e le voci di testimoni che affermavano di aver visto la vittima in compagnia di un'altra persona sul balcone prima della caduta sono state smentite. Non sono ancora disponibili testimoni oculari dell'incidente.

All'interno dell'appartamento, gli investigatori hanno rinvenuto dei vetri rotti, presumibilmente provenienti da una finestra. Inoltre, la vittima presentava tagli sul corpo antecedenti alla caduta.

Le autorità competenti proseguono con le indagini per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto e determinare le circostanze esatte che hanno portato alla morte di questa persona. Al momento, la comunità locale è colpita da questa tragica perdita e resta in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda.