Tennis, da sabato il trofeo giovanile 'Gelateria 3Bis'

Sport

Rimini

| 19:18 - 25 Maggio 2023



Scatta sabato con il torneo nazionale giovanile la lunga stagione organizzativa del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, una stagione ricca di appuntamenti di grande qualità. Si parte con una classica, il torneo giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, il trofeo “Gelateria 3Bis”, tappa di categoria A del circuito regionale. Notevole l'adesione, sono ben 119 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 16 a livello di Under 10. Nell'Under 12 maschile (23 iscritti) i giocatori con classifica migliore sono Alessandro Casanova (4.1) ed i 4.2 Alessandro Cardinaletti e Francesco Martinini. Nell'Under 12 femminile (14 al via) le big sono la beniamina di casa Eva Raimondi (4.2) seguita da Ioana Bala (4.3) e le 4.4 Anna Parmeggiani ed Emma Moroni.

Nell'Under 14 femminile (13 iscritte) c'è attesa per le prove della 3.4 riminese Vittoria Muratori, della 4.1 di casa Ayya Zeid Al Kilani e delle 4.2 Paola Israelachvili, Gioia Angeli, Eva Raimondi ed Adele Baldazza. Nell'Under 14 maschile (35 iscritti) i giocatori da battere sono i 4.1 Alessandro Damiani, Alessandro Casanova e Jacopo Andruccioli, a seguire i 4.2 Emmanuele Bomba, Francesco Martinini, Julian Manduchi, Federico Attanasio e Tommaso Zanzini. Nell'Under 16 femminile se la giocano le 4.2 Maria Vittoria Salvatori ed Aurora De Vincenzo, nell'Under 16 maschile (16 al via) guida le fila il 3.5 Enea Carlotti, davanti ai 4.1 Francesco Pazzaglini, Enea Sabatini, Jacopo Andruccioli e Luca Lorenzi.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.