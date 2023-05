Basket, Fast Coffee Tigers in gara2 di finale

Sport

VillaVerucchio

| 19:16 - 25 Maggio 2023

Il lungo Bollini in palleggio (foto Alfio Sgroi).

Dopo la sconfitta rimediata in gara 1 a Modena, Fast Coffee Villanova Tigers di coach Michele Amadori cercherà di pareggiare la serie di finale questo venerdì alla Tigers Arena, palla a due ore 21:15. Avversario Mo.Ba., Modena Basket. Chi vince la finale, conquista un posto nella prossima C unica.



“La prestazione in Gara1 è stata deludente, - commenta senza peli sulla lingua lo skipper delle Tigri - è venuta meno la squadra e abbiamo concesso troppo agli avversari, sia dall'arco dei 3 punti sia a rimbalzo, hanno trovato diverse soluzioni sui secondi tiri grazie al loro atletismo e alla buona fisicità. Sappiamo che non potrà accadere nuovamente perché ora siamo alle strette e non possiamo più sbagliare”.



Coach Amadori resta però positivo. “Mi aspetto una reazione forte da parte dei ragazzi, abbiamo bisogno di maggior coinvolgimento e di meno nervosismo, se siamo in Finale c'è un motivo e non siamo assolutamente inferiori a Mo.Ba. I modenesi hanno meritato di vincere Gara1sia per quello che hanno mostrato in termini di gioco sia per le alte percentuali realizzative, ma a Villa Verucchio sono sicuro che sarà tutt'altra partita”.



L'infermeria Tigers resta sempre piuttosto affollata. “Polverelli è uscito martoriato da Gara1 (diversi punti di sutura, ndr), ma venerdì sarà in campo, così come Mazzotti che è ancora alle prese con una caviglia malconcia, ma stringerà i denti e lotterà insieme alla squadra”.



Coach Amadori ha la sua medicina per venire a capo di questa Gara2. “Ora deve venire fuori il Gruppo, non c'è più spazio per le individualità: queste partite si vincono stando uniti e giocando insieme, non ci sono altre vie. In Gara1 abbiamo tirato veramente male, ma è tutto una conseguenza della limitata circolazione di palla e dalle numerose forzature che non ci hanno mai permesso di entrare in fiducia. Abbiamo avuto altri momenti di difficoltà durante l'anno e ne siamo sempre venuti fuori con tanta grinta e determinazione. Ora la posta in gioco è altissima e per reagire ci vorranno grande personalità e coesione, ma sono certo che non mancheranno”.