San Marino aggiorna le regole Covid, ecco dove rimane obbligatoria la mascherina

Attualità

Repubblica San Marino

17:00 - 25 Maggio 2023

Foto di repertorio.





L'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ha aggiornato le procedure antiCovid facendo seguito alla dichiarazione di fine emergenza pandemica da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.



Rimane obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2 fino al 31 dicembre 2023,

per operatori, visitatori e utenti all'interno dei reparti di degenza e delle strutture sanitarie; negli ambulatori specialistici; nelle sale di attesa; nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali (strutture residenziali per anziani, residenze sanitarie socio assistenziali); per tutti gli equipaggi dei mezzi di soccorso; per tutte le persone con sintomatologia respiratoria; nei percorsi comuni dell'Ospedale e negli ambienti con presenza di pazienti; nella farmacia ospedaliera.



Nelle farmacie territoriali e negli ambulatori di medicina generale, invece, indossare la mascherina è fortemente raccomandato, ma non obbligatorio. La misura può essere però prevista a discrezione del farmacista e del medico curante, tenuto conto, rispettivamente, anche delle indicazioni del Direttore della UOC Farmaceutica e del Direttore della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale.



Sono esonerati dall'obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone che abbiano patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi non possa fare uso del dispositivo dovendo comunicare con soggetto disabile.



Per quanto riguarda le aree amministrative (Staff, Servizi Comuni e Amministrazione) che trovano collocazione dentro le strutture dell'ISS, non è più obbligatorio l'uso della mascherina all'interno dei singoli servizi. Anche in tali spazi rimane obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2 per tutte le persone che accusano sintomatologia respiratoria.



Per quanto riguarda i tamponi, infine, resta obbligatorio effettuarli se la persona presenta sintomi specifici durante l'accesso al Pronto Soccorso e in caso di ricovero, nonché rimarrà sempre obbligatorio per i pazienti che devono accedere alle sale operatorie per intervento chirurgico.