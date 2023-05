Santarcangelo, odg del consigliere Wild: 'Sostenere proposta di legge regionale su suicidio assistito'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

25 Maggio 2023

Patrick Wild.





È convocato per lunedì 29 maggio alle ore 20,15 il Consiglio comunale di Santarcangelo, che si svolgerà in seduta pubblica con modalità mista e che sarà chiamato, tra i punti all'ordine del giorno, ad esprimersi sulla richiesta del consigliere Patrick Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo) di supportare la proposta di legge regionale avente a oggetto “Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019”.



L'assessore al Bilancio, Emanuele Zangoli, illustrerà invece la ratifica di due delibere di Giunta: la n. 46 del 23 marzo e la n. 60 del 20 aprile relativamente a due variazioni urgenti al Bilancio 2023-2025 con riferimento all'esercizio finanziario 2023 e aggiornamento del Piano esecutivo di gestione.



L'assessore alla Pianificazione urbanistica ed Edilizia privata, Filippo Sacchetti, presenterà gli indirizzi in merito all'alienazione di un'area a verde in via del Tiglio nella zona artigianale e la pronuncia preventiva sulla proposta d'intervento di riconversione e ammodernamento con ampliamento dell'azienda agricola “L'Arcangelo di Squadrani Edoardo S.S.” situata in via dell'Uso 876 in variante alla pianificazione urbanistica vigente, ai sensi del comma 5 art. 53 Legge regionale 24/2017.