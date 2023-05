Casteldelci si immerge nelle atmosfere del passato: arriva la Festa medievale

Eventi

Casteldelci

| 15:13 - 25 Maggio 2023

Casteldelci.





Dopo giorni difficili a causa dell'emergenza maltempo, a Casteldelci c'è grande attesa per l'evento che in questo weekend animerà il centro storico del caratteristico borgo appenninico e la splendida area dell'Eco Park. Sabato 27 e domenica 28 maggio oltre 100 figuranti animeranno la Festa Medievale, un autentico mercato medievale con stand gastronomici, vecchie osterie e botteghe artigiane. Non mancheranno spettacolari combattimenti e duelli di spada, esibizioni con il fuoco, che renderanno ancora più suggestiva l'atmosfera. All'Eco Park i visitatori trovernano gli accampamenti militari, mentre un altro momento molto atteso è la caccia ai lingotti d'oro e d'argento, che si snoderà in un emozionante percorso medievale.



In audio l'intervista al sindaco Fabiano Tonielli.