Dai consiglieri comunali di Bellaria un aiuto alle popolazioni alluvionate

A Bellaria Igea Marina i consiglieri dei gruppi di maggioranza (Forza italia, Lega Salvini Premier, Udc e Lista civica Siamo per Bim) hanno deciso di utilizzare i fondi comunali per l'attività politica, trasferendoli alla raccolta avviata dal Comune di Forlì a seguito dell'emergenza alluvione. "Un contributo - si legge in una nota - che deve testimoniare la vicinanza e la condivisione con le famiglie e le imprese che ancora oggi si trovano alle prese con i danni, i seri problemi e la difficoltà della ripresa verso la normalità". I singoli consiglieri, "secondo coscienza e nel privato" decideranno poi se devolvere i gettoni di presenza. La raccolta fondi avviata dal Comune di Forlì è sostenuta dal Comune di Bellaria Igea Marina anche attraverso l'evento "La borgata che danza", in programma dal 26 al 28 maggio.