Pedalare insieme verso un futuro più verde: torna a Rimini la biciclettata Bimbimbici

Attualità

Rimini

| 14:46 - 25 Maggio 2023

Foto di repertorio.





Domenica 28 maggio tutti in sella con ‘Bimbimbici, il futuro arriva in bicicletta', la manifestazione dedicata alle due ruote e alle abitudini sostenibili promossa dalla FIAB Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini e un'ampia rete di associazioni, per sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità attiva, a partire dai giovani e giovanissimi.





La manifestazione prevede una pedalata lungo le vie cittadine pensata per i bambini e, allo stesso tempo, aperta a tutti coloro che amano la bicicletta e desiderano vivere in un mondo meno inquinato.





Il ritrovo è alle ore 9 presso il parcheggio Start Romagna in via Roma, con start alle ore 9.30. Da lì si svilupperanno due differenti percorsi con un diverso chilometraggio, in base alla propria preferenza. Uno più breve di 2,4 km, lungo le vie del centro città, l'altro più lungo - di 10 km (proseguimento del percorso breve) - per le vie del centro e della zona mare.





Gran finale alle ore 11, si terrà poi la premiazione delle classi vincitrici dei progetti ‘Siamo nati per camminare' e ‘Mobilityamoci' a cui hanno partecipato diverse scuole del territorio.