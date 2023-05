Rimini, operazione sicurezza per l'estate: 330 rinforzi e guardie private con i quad sulla spiaggia

Attualità

Rimini

14:29 - 25 Maggio 2023





Sono 330 i rinforzi che il Ministero dell'Interno ha assegnato alla Riviera per l'estate, tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il numero massimo sarà operativo nei mesi di luglio e agosto, ma dalla Prefettura precisano: i primi rinforzi arriveranno la prossima settimana e gli ultimi abbandoneranno la Riviera a metà settembre. Ai 330 rinforzi si uniranno altre unità in correlazione agli eventi di maggior richiamo, come la Notte Rosa. Dalla Prefettura assicurano inoltre una particolare attenzione sulle strade e anche nelle stazioni ferroviarie, attraverso il personale di Polstrada e Polfer.



Maggior sicurezza sulla spiaggia sarà garantita, inoltre, grazie anche alla collaborazione con la cooperativa Piacere Spiaggia Rimini. Sull'arenile opereranno guardia giurate di vigilanza notturna, dalle 23 alle 6, che si sposteranno su Quad.