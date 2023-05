Arriva il Weekend: scopri cosa fare tra Rimini e Valmarecchia da venerdì 26 a domenica 28 maggio

Eventi

Rimini

| 14:25 - 25 Maggio 2023

Gli eventi del weekend del 26-27-28 maggio 2023.

La provincia di Rimini si prepara ad accogliere un weekend ricco di eventi che promettono di soddisfare i gusti di tutti. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio musica, enogastronomia, moda, danza e sport saranno i protagonisti di questo eclettico programma che spazia dalla Riviera all'entroterra. Ecco l'elenco degli eventi:



RIMINI



Venerdì 26 maggio - Castel Sismondo



Sfilata Resort 2024 by Alberta Ferretti



A dimostrazione della propria vicinanza verso la popolazione colpita dall'alluvione, il Gruppo Aeffe si impegnerà con una donazione ad associazioni attive sul territorio e si sta attivando per organizzare un'asta benefica, durante la quale verranno battuti pezzi speciali d'archivio. I proventi dell'asta, oltre che quelli della vendita di una T-shirt con la scritta "Io ci sono", saranno interamente devoluti in beneficenza.





da venerdì 26 a domenica 28 maggio



Rebola Week



Le cantine aderenti al progetto RiminiRebola saranno aperte per la degustazione dell'annata 2022 di questo vino, che sarà anche il vino del giorno, servito nei ristoranti amici della Rebola. Il vino sarà protagonista dell'aperitivo di sabato al Bagno 26 Tiki di Rimini e di un brindisi al cinema Fulgor in occasione della proiezione del film di Marco Bellocchio "Rapito". Maggiori dettagli qui





Sabato 27 maggio dalle 9:30 - Arco d'Augusto



Running for Romagna - corsa e raccolta fondi by Team Bòta



100km di corsa attraverso la Romagna colpita da questa enorme tragedia. L'obiettivo è uno solo, raccogliere più donazioni possibili da destinare in beneficenza alle organizzazioni che stanno operando nelle zone alluvionate.

Ritrovo ore 9:30 all'Arco d'Augusto di Rimini. Partenza alle ore 10. Si attraversano Verucchio, Torriana, Sogliano, Borghi, Longiano, Gambettola, Sant'Angelo, Sala, Cesenatico, Bellaria e si arriva in Piazza Cavour a Rimini. Non serve percorrere i 100km, lo spirito è la solidarietà.





Sabato 27 maggio dalle 17 alle 21 - Piazza Cavour



Sfanghiamola! - concerto di beneficienza by Team Bòta



Nel cuore di Rimini si terrà un concerto di raccolta fondi per sostenere le zone più interessate dall'alluvione che ha appena devastato la nostra Romagna. Si esibiranno: Federico Mecozzi, Francesco Mussoni, Luca Fol, Sergio Casabianca, Crista, Espana Circo Este, Giacomo Toni, Lorenzo Kruger, Rangzen, Duo Bucolico, Moder, Andrea Amati, Lorenzo Semprini. Il ricavato di ogni birra bevuta e di ogni t-shirt acquistata andrà devoluto in toto alla Protezione Civile e all'associazione @TeamBòta che opera sul territorio romagnolo e assiste le popolazioni colpite dalle recenti alluvioni.





PIETRACUTA (SAN LEO)



da venerdì 26 a domenica 28 maggio



Sagra delle Ciliegie 2023



Musica dal vivo, spettacoli gratuiti, stand gastronomici, attrazioni e giochi per i più piccoli, possano anche quest'anno far giungere alla Sagra delle Ciliegie tanti visitatori di tutte le età, per un weekend che darà inizio alla stagione estiva 2023. Qui il programma dettagliato





MIRATOIO (PENNABILLI)



sabato 27 e domenica 28 maggio



Sagra del Fungo Prugnolo 2023



Due giorni per assaporare il prelibato fungo. Una tradizione per tutta la comunità che si rinnova e raddoppia. Oltre agli stand gastronomici: escursioni in natura, musica dal vivo per tutte le età, giochi a premi, mercatino dell'artigianato, truccabimbi e la performance dell'artista internazionale Moses Concas. Qui il programma dettagliato





CASTELDELCI



Sabato 27 e domenica 28 maggio



Oltre 100 figuranti per la rievocazione medievale nel magico borgo di Casteldelci. Mercatini, botteghe artigiane, conferenze storiche e una speciale Caccia al Tesoro.

Maggiori dettagli qui





BELLARIA - IGEA MARINA



da venerdì 26 a domenica 28 maggio



La Borgata che Danza - Borgata Vecchia di Bellaria



L'evento presenterà una serie di antichi balli popolari romagnoli, ma anche spettacoli di ballo liscio e tango argentino. Quest'anno, l'Argentina sarà la nazione ospite, in vista dell'importante evento dell'European Tango Cup & Festival, che si terrà a Bellaria a partire dal 29 giugno. Qui il programma dettagliato