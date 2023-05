Incidente stradale a Rimini: conducente di uno scooter ferita in seguito allo scontro con un furgone

Cronaca

Rimini

| 14:19 - 25 Maggio 2023

Il luogo dell'incidente.

Un incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 25 maggio, verso le ore 12.30 lungo via Chiabrera a Rimini. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, uno scooter ed un furgone sono entrati in collisione mentre percorrevano la strada.



La conducente dello scooter è stata coinvolta nell'incidente ed ha subito lesioni di una certa entità. Immediatamente dopo l'impatto, è stata soccorsa da un'ambulanza che l'ha trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale "Infermi" di Rimini per ricevere le cure necessarie.



Le ferite riportate dalla scooterista sono state descritte come di media gravità. Sul luogo dell'incidente si sono prontamente recate le forze dell'ordine locali, che hanno avviato i rilievi necessari per stabilire le dinamiche del sinistro. La Municipale sta conducendo un'indagine per determinare le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.