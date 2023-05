Residence chiuso dal 2006, ma all'interno trovati 12 ospiti: scattano i sigilli

Cronaca

| 13:42 - 25 Maggio 2023

Un residence di Rivabella è stato sottoposto a chiusura, dopo un controllo svolto ieri pomeriggio (mercoledì 24 maggio) dalla polizia locale di Rimini, che ha accertato l'assenza di licenze e titoli autorizzativi, da parte dei proprietari, allo svolgimento di attività di affitta camere e residence, mentre la struttura è stata trovata in precarie condizioni igienico sanitarie, con 12 persone alloggiate all'interno in maniera stabile.



Nel dettaglio l'ultimo titolo autorizzativo per il regolare svolgimento dell'attività all'interno del residence era datato 2006. Riscontrata anche l'assenza delle pratiche anti-incendio.



Nei confronti dei proprietari, sui quali sono incorso altre verifiche, si sono attivate anche le informative agli altri uffici competenti, come i Vigili del Fuoco, l'Ausl e gli uffici tecnico comunale e il Suap, per le specifiche competenze del caso.