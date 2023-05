I cuochi stellati fanno squadra: cena speciale al Rockisland, incasso per l'emergenza alluvione

Attualità

Rimini

| 13:15 - 25 Maggio 2023

Rockisland





“La nostra cucina nasce dal territorio, lo racconta attraverso i suoi prodotti, cerca di esaltarne le tipicità. Inostri saperi e sapori sono figli di questa terra e quando l'alluvione l'ha colpita al cuore ci è venuto naturale sentirci e metterci a disposizione per aiutare la nostra gente. Noi romagnoli siamo abituati a rimboccarci subito le maniche di fronte a ogni calamità, a non arrenderci mai e vogliamo dare il nostro contributo con il nostro lavoro, raccogliendo fondi da donare per la ricostruzione”. Nasce così "A Rimini per la Romagna", dal cuore di sei cuochi stellati che, insieme a Summertrade, hanno deciso di fare squadra e preparare un menu speciale a 12 mani. Anzi, 14.



L'appuntamento è per martedì 30 maggio alle 20.30 al Rockisland sul molo di Rimini e in cucina ci saranno Alberto Faccani del Magnolia di Longiano, Riccardo Agostini del Piastrino di Pennabilli, Gian Luca Gorini del DaGorini di Bagno di Romagna, Giuseppe Gasperoni dell'Osteria del Povero Diavolo di Torriana, Mariano Guardianelli di Abocar Due Cucine a Rimini, Gianpaolo Raschi Di Guido a Rimini e il direttore della cucina di Summertrade Cristian Pratelli. “Ringraziamo la proprietà del Rockisland, che si è messa subito a disposizione, così come Summertrade, Chetochef, Visit Romagna, Quartopiano Comunicazione ed Enoteca Romagnola che collaborano in varie forme alla serata benefica. La partecipazione parte da una base di 100 euro a persona, con la libertà di devolvere anche di più visto che, come detto, il ricavato sarà devoluto in favore delle popolazioni alluvionate. E si aggiungerà ai 9000 dollari già raccolti sabato dagli amici Stephen Petterson e Pietro Gianni al ristorante di cucina romagnola ‘Yeppa', aperto qualche mese fa ad Atlanta in sinergia con cuochi e produttori del nostro territorio coordinati da Massimo Lorenzi di Enio Ottaviani Vini: li ringraziamo di cuore per questa grande sensibilità” , spiegano in coro i cuochi.



MENÙ Asparagi, bottarga e pistacchio

Sogliola, erbe e aijoli

Cappelletto brace e aceto

Risotto riviera adriatica

Faraona, mandorla e aglio orsino

Semifreddo al raveggiolo, amarene candite, croccante di noci e vermout rosso

Piccola pasticceria



INFO 0541 1497100



PRENOTAZIONI Inviare una mail a riminiperlaromagna@gmail.com con copia del bonifico effettuato all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia Romagna IBAN: IT69G0200802435000104428964 con la causale “Alluvione Emilia Romagna”. Si contribuirà così alla raccolta fondi per sostenere comunità e persone colpite da alluvioni e frane.