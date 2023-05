Calcio, Scotti mister del Montecalvo. Carnevali verso la Stella, l'Asar cerca Boldrini

Sport

Rimini

| 12:35 - 25 Maggio 2023

Ciccio Scotti.

La società ASD Avis Montecalvo (Prima categoria Marche) comunica che Francesco Scotti sarà il nuovo allenatore della prima squadra e abbandonerà l'attività agonistica. Per l'ex portiere del Rimini è il primo incarico da allenatore, collaborerà con Gianluca Bologna che sarà il suo secondo.



“Ringrazio la società per questa grande opportunità, metterò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi condivisi; inizio questa mia nuova avventura con grande entusiasmo, consapevole degli ostacoli che incontrerò in questo nuovo ruolo, diverso dallo stare in campo. Il presidente ha ambizioni importanti, cercheremo di stare nelle prime posizioni di classifica” dichiara Scotti.



Al Del Duca (Promozione) Luigi Candeloro ex CavaRonco il probabile nuovo tecnico. Roberto Biserni è il nuovo tecnico del Cava Ronco (Eccellenza). Classe 79', nelle due stagioni ha guidato il Fratta Terme.



Alla Stella Rimini (Promozione) dopo l'addio di Riccardo Boldrini sarà probabilmente Giancarlo Carnevali il successore, in questa stagione alla guida della Juniores del Victor San Marino. Boldrini ha più di una richiesta e sta valutando con attenzione la proposta dell'Asar Riccione (Prima) dove è diretto Giuseppe Buccolo come direttore sportivo dopo l'esperienza al Fiorentino (campionato sammarinese). Qui il nuovo tecnico è Michele Camillini mentre come ds ritorna Mohammed Zaboul. Sul Titano, alla Folgore si è chiuso il ciclo di Lepri e inizia e quello di Lasagni.



Al Pennarossa direttore sportivo è Max Leghissa, dirigente in passato ad Udinese, Triestina, Gallipoli e Pordenone. Negli ultimi anni ha lavorato in numerosi paesi tra cui Svezia, Malta, Galles, Gibilterra e Lituania. Il tecnico è da definire. Al Tre Fiori il mister è Andrea De Falco promosso dal campo alla panchina.



I boatos di mercato indicano al Cailungo come nuovo allenatore l'ex Riccione Emanuele Iencinella che potrebbe portare con sé alcuni giocatori biancazzurri. Per il Faetano gira il nome di Raffaele Pellegrino, ex Asar. Al Domagnano è in arrivo Paolo Rossi già giocatore del club e nell'ultima stagione vice al Victor San Marino.



Al Villa Verucchio (Seconda) dopo un anno positivo concluso al 4° posto in campionato con tanto di record di punti (45) e l'eliminazione in semifinale di playoff, si dividono le strade tra l'Asd Villa Verucchio e mister Michele Andruccioli. "Purtroppo - dice Andruccioli - il mio lavoro oggi mi ha portato a dover fare una scelta non voluta. Soprattutto perché tra la società, i dirigenti e il presidente era veramente un gruppo di lavoro bene affiatato. Ma mai dire mai nella vita, quindi oggi concludiamo con un arrivederci".