Docenti e studenti dell'Einstein di Rimini a scuola di primo soccorso

Attualità

Rimini

| 11:58 - 25 Maggio 2023

I partecipanti al corso.

Anche quest'anno si sono tenuti i festeggiamenti per la Giornata Internazionale dell'Infermiere (istituita dall'International Council of Nurses).

In questa ricorrenza la Società Italiana Infermieri Emergenza Territoriale (SIIET) in collaborazione con Italian Trauma League (ITL), ha tenuto presso il Liceo Scientifico Statale A. Einstein di Rimini, un corso formativo per acquisire la capacità di fermare un'emorragia.

L'evento ha coinvolto più di 60 persone tra docenti e studenti che durante la giornata hanno seguito, prima una lezione teorica su come riconoscere visivamente un'emorragia che può portare a morte in pochi minuti; in seguito, attraverso la prova pratica, hanno imparato a intervenire in maniera tempestiva usando presidi e tecniche specifiche quali ad esempio il “Tourniquet” ed il “Packing” per fermare l'emorragia in attesa dell'arrivo del 118.

Il progetto, ideato e organizzato dal referente regionale SIIET Dott. Rocco Mergola in collaborazione con il Dott. David Masala Infermiere istruttore Stop the Bleed, è stato portato in Italia prendendo spunto da un'idea promossa originariamente negli USA.

L'evento patrocinato dal Comune di Rimini e dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Rimini ha visto la presenza della assessora alle politiche giovanili Dott.ssa Francesca Mattei, che ha ringraziato a nome di tutta l'amministrazione comunale di Rimini per il prezioso lavoro che svolgono gli Infermieri all'interno della società. In un passaggio del suo discorso ha sottolineato il valore dell'iniziativa avviata tra gli studenti e l'importanza di educare e certificare i cittadini al primo soccorso specifico per la gestione delle emorragie potenzialmente letali.

L'evento è solo l'inizio di un progetto più ampio che è in fase di sviluppo.



L'obiettivo di SIIET attraverso questo evento è di accrescere la cultura del primo soccorso anche in Italia.