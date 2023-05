Intelligenza artificiale e dimensione umana, incontro a Rimini con l'esperto Paolo Gallina

Attualità

| 11:26 - 25 Maggio 2023

Robot e umanità: sarà una vera e propria lectio magistralis su risonanze tra robot, intelligenza artificiale e dimensione umana quella in programma sabato 27 maggio, alle 11.00 al Cinema Fulgor di Rimini, con la Clinica Nuova Ricerca che offrirà alla città un incontro con Paolo Gallina dell'Università di Trieste.







La Clinica Nuova Ricerca dedica l'evento a Roberto Servadei, il direttore sanitario prematuramente scomparso in settimana.







Al centro della mattinata i contenuti dei saggi scientifici che pongono l'enfasi sul rapporto tra tecnologia e post umanesimo. In particolare verrà presentato il recente libro 'La protoarte dei robot. Quando l'arte, la robotica e l'intelligenza artificiale si intrecciano' nel quale l'autore ha raccontato come la tecnologia sia entrata in simbiosi con le nostre vite. E quindi anche l'arte. Insieme a lui, sul palco, il manager e scrittore Pier Luigi Celli.







Nel suo libro Paolo Gallina esplora i punti di contato esistenti tra la robotica e l'arte, tra il rigore della scienza e la libertà dell'azione pittorica. Partendo dalla sua esperienza di robotico e artista, Gallina presenta l'attività espressiva dell'arte robotica che sta compiendo i primi passi nella nostra dimensione umana.







Paolo Gallina è Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste, professore ordinario di Meccanica applicata alle Macchine.







L'ingresso all'incontro è gratuito, fino ad esaurimento posti.