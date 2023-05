Al via la prima ecopalestra, a Rimini con Ubisol

Attualità

Rimini

| 10:26 - 25 Maggio 2023

Il centro fitness Gotha.

Sabato 27 maggio Ubisol inaugura il centro fitness Gotha - palestra di nuova concezione - a Rimini, proprio accanto alla sua sede della Grotta Rossa. Taglio del nastro alle 12:00 con il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Per l'azienda riminese una nuova esperienza ma stessi concetti di base: edilizia sostenibile e benessere dei dipendenti e della comunità.

L'innovativo progetto nasce insieme a Marco Rinaldi, socio e gestore di Gotha, un'iniziativa che va oltre il concetto di semplice palestra e si presenta come wellness boutique.

Il centro si sviluppa su due piani: sale attrezzi firmate Technogym e Xenios, l'area olistica per yoga, pilates e ginnastica posturale, sale per consulenze nutrizionali e trattamenti osteopatici, spazi per workshop e conferenze e, infine, accoglienti spogliatoi.

Per quel che riguarda la sostenibilità, Gotha wellness boutique utilizzerà l'energia del sole per l'illuminazione e per il riscaldamento, grazie a pannelli fotovoltaici e solari termici. Scelte green anche per i materiali naturali utilizzati per le strutture, le luci a led, la gomma riciclata per le diverse aree e il distributore di acqua e sali con borracce riciclabili per evitare le bottiglie di plastica. In ultimo, è stata effettuata la piantumazione di nuovi alberi e di un prato nell'area esterna.

Sabato 27 maggio, taglio del nastro alle ore 12,00

saremmo davvero onorati se volesse unirsi a noi per l'apertura ufficiale,

in via dello Stambecco 6 a Rimini (accanto alla sede Ubisol)



Il programma



ORE 09:00/11:45 – Workshop gratuiti (previa prenotazione: info al 375 748 3686)

ORE 12:00 - Taglio del nastro col sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

ORE 12:30 – Party d'apertura e lotteria a premi

L'associazione sportiva Fluxo Movement è partner dell'evento.

Durante la giornata d'inaugurazione, un ricco buffet allestito da Pastrocchio Riccione, specialisti dell'healthy food, sarà a disposizione degli ospiti.