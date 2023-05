Ciclismo, tutto pronto per la 51esima edizione della Coppa della Pace

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:14 - 25 Maggio 2023

Il podio del 2022.

La Romagna, terra caparbia e amante del ciclismo. Come ogni buon ciclista è pronta a rialzarsi e a rimettersi in sella.

L'alluvione che ha coinvolto in questi giorni le province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna, fortunatamente ha coinvolto in maniera limitata il territorio che il prossimo 4 giugno sarà attraversato dalla 51^ Coppa della Pace. Dopo un confronto tra l'organizzazione di gara e le autorità competenti di Provincia e Comuni, in omaggio ai tanti appassionati e “professionisti” del ciclismo (non solo atleti ma anche tecnici, giudici di gara, le associazioni sportive, staffettisti, personale di percorso) che vivono, corrono e lavorano in Romagna, si è deciso di confermare lo svolgimento della classica del panorama internazionale del ciclismo dilettanti Under 23.



A rendere possibile questa storica manifestazione di ciclismo su squadra, sarà ancora una volta la collaudata e competente squadra organizzativa formata dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant'Ermete, con il supporto della Famiglia Anelli.



Sono 30 le formazioni nazionali e internazionali che hanno confermato la loro presenza a Sant'Ermete il prossimo 4 giugno, per confrontarsi con le strade della Valmarecchia e contendersi la Coppa della Pace – Trofeo Fratelli Anelli gara ciclistica internazionale Dilettanti Under 23, Cat 1.2 MU, valida per l'UCI Europe Tour, per il trofeo Gabriele Dini e memorial Fabio Casartelli.



La Coppa della Pace, inoltre è stata inserita quest'anno nel programma della Giornata Nazionale dello Sport per l'Emilia Romagna.



72 i chilometri del percorso che si sviluppa su due circuiti piuttosto tecnici (il primo di fondo valle da ripetere 3 volte, e il secondo con le salite e le discese della zona di San Paolo da ripetere 8 volte), che attraversano i territori dei comuni di Santarcangelo di R., Poggio Torriana, Verucchio e Rimini. In palio oltre alla Coppa della Pace - Trofeo Fratelli Anelli, anche il trofeo riservato alla classifica a punti per i traguardi volanti, dedicato a Bruno Anelli (compianto fratello di Alvaro e Bruno, e come loro grande appassionato di ciclismo), e quello riservato alla classifica a punti per i GPM che porta il nome di Gino Mondaini (storico direttore sportivo del Pedale Riminese).



La direzione di gara è affidata quest'anno a Raffaele Babini, Stefano Ronchi e Nicola Dalmonte, mentre la giuria UCI sarà formata da Claudio Ghimares (presidente), Daniele Balzi, Matteo Ascari, Francesca Contarin e Cinzia Bolzan .



Nel 2022 è stato Federico Guzzo- Zalf Euromobil Fior, che ha tagliato per primo il traguardo, dopo aver lanciato un allungo a 300 metri dall'arrivo, sul secondo gradino del podio Pierre Pascal Keup - Team Lotto Kern e bronzo per WalterCalzoni - Gallina Ecotex.



Per conoscere il 51° vincitore della Coppa della Pace, appuntamento quindi al 4 giugno a Sant'Ermete.