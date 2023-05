A Santarcangelo la proiezione del documentario contro l'allevamento Fileni

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 08:06 - 25 Maggio 2023

Il cantiere Fileni.

"Quale futuro per la nostra valle?". Tutte le criticità del nuovo allevamento Fileni in Alta Valmarecchia arrivano a Santarcangelo di Romagna, dove giovedì 25 maggio alle 21 è in programma presso la biblioteca comunale Baldini (via Pascoli, 3) una proiezione del documentario che raccoglie interviste a Giulia Innocenzi, Riccardo Santolini, Lorenzo Menghini e Sauro Pari.



“Il 22 maggio a Verucchio abbiamo dovuto organizzare due proiezioni, perché l'affluenza era tanta. È un segnale del grande interesse dei cittadini intorno a un tema che non può passare sotto-traccia, come hanno tentato di fare le istituzioni nel corso dell'iter che ha autorizzato l'avvio del cantiere da parte di Fileni" sottolinea Nunzio Castellani, presidente del Comitato per la Valmarecchia, che ha preso parte insieme ad altri membri del Comitato a un incontro pubblico che si è tenuto sempre a Verucchio il 23 maggio.



“Prendiamo atto della disponibilità emersa da parte della sindaca di Verucchio Stefania Sabba a farsi portavoce delle preoccupazioni dei cittadini davanti agli altri sindaci dell'Unione, nel corso della riunione a porte chiuse che, ci ha spiegato, avrà luogo questo giovedì. Crediamo che le amministrazioni, a parte quella di Novafeltria, non abbiano ancora compreso la posta in gioco: quando richiamiamo i rischi legati al cambiamento climatico e al consumo di suolo, parliamo della tragedia che tutti noi abbiamo di fronte agli occhi e che ha coinvolto la Romagna nell'ultimo mese” conclude Castellani.