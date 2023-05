Gabicce Monte si prepara ad accogliere il Disco Diva 2023

Eventi

Il Disco Diva è un festival annuale di musica disco che si tiene a Gabicce Monte dal 2015. Durante le otto edizioni precedenti, ha ospitato importanti artisti internazionali che hanno fatto la storia della disco music. La nona edizione del festival si svolgerà il 23, 24 e 25 giugno, con la partecipazione di artisti di alto livello.



Il festival è organizzato dal Comune di Gabicce Mare, con la direzione artistica di Disco Diva Events e il patrocinio di Rai Marche. Si terrà in piazza Valbruna e segnerà l'inaugurazione della stagione estiva.



La serata di venerdì sarà dedicata all'italo disco, con esibizioni degli Euro Nettuno, Frank&Pappo, Mida e gli special guest Gazebo e Kapote. Sabato sarà una serata dedicata alla storia della disco degli anni '70, con esibizioni di Norma Jean Wright, Luci Martin e Christine Wiltshire, accompagnate dagli Adika Pongo. Ci saranno anche presentazioni e ospiti speciali legati alla cultura disco. La serata sarà chiusa dal dj Gino Grasso.



Domenica si terrà l'AperiVespa Disco Diva, organizzato dal Vespa Club di Morciano, seguito da serate con dj set di Marcorea Malià, Marco Morosini e il dj Ralf con il format "SOUL TRANCE". Durante la serata, ci saranno anche International Dj set. Le coreografie saranno curate da "I Love Disco" di Firenze.



Per raggiungere Gabicce Monte, sarà disponibile il Trenino Express con partenze da Gabicce Mare. I biglietti saranno in vendita sull'app Dice e sul sito discodiva.it, al prezzo di 10 euro per serata o 25 euro per il pacchetto di tre serate.