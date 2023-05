La Borgata che Danza: ritorno degli antichi balli romagnoli e spettacoli di tango argentino

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 07:42 - 25 Maggio 2023

La musica e i balli popolari sono il cuore de “La borgata che danza".

Dal 26 al 28 maggio si terrà il ritorno de "La borgata che danza" alla Borgata Vecchia di Bellaria, in Romagna. L'evento presenterà una serie di antichi balli popolari romagnoli, ma anche spettacoli di ballo liscio e tango argentino. Quest'anno, l'Argentina sarà la nazione ospite, in vista dell'importante evento dell'European Tango Cup & Festival, che si terrà a Bellaria a partire dal 29 giugno. La manifestazione avrà inizio il 26 maggio alle 21 con Barbara Cicero, maestra e artista di tango, che organizzerà una selezione preliminare dei campionati mondiali. Seguiranno le esibizioni di vari campioni di tango. Durante l'evento saranno presenti anche tre coppie italiane di campioni di tango escenario.

La tradizione del tango è molto diffusa in Romagna, con numerose scuole e appassionati. La European Tango Cup si svolge in Romagna dal 2016, con il supporto del governo di Buenos Aires. L'organizzatrice degli eventi di tango ha ricevuto un incarico personale dal ministero della Cultura argentino e ha portato l'evento in Romagna su richiesta del presidente della Regione, Stefano Bonaccini. L'obiettivo è quello di condividere la tradizione del tango argentino con gli altri balli popolari e di coppia tipici della Romagna.

Durante l'inaugurazione saranno eseguite anche musiche da ballo della tradizione popolare romagnola, seguite da conversazioni con gli autori di libri sulla danza e sul dialetto pesarese. Le serate successive saranno animate da diverse band e orchestre che suoneranno musica popolare e si esibiranno in balli liscio antico e balli staccati della Romagna.

L'evento si concluderà il 28 maggio con esibizioni di varie orchestre e gruppi musicali, tra cui l'Emisurèla Piccola Folk Orchestra Romagnola e i Suonatori della Valle del Savena. Saranno presenti anche esibizioni di balli gioco e balli staccati provenienti da diverse regioni dell'Italia centrale.

L'ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito e ulteriori informazioni possono essere ottenute tramite il numero di telefono 0541 346808.