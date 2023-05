Un pomeriggio di follia: ondata di rapine nel cuore di viale Regina Margherita

Cronaca

Rimini

| 07:35 - 25 Maggio 2023

Il 9 maggio scorso, una serie di rapine ha scosso la zona di viale Regina Margherita. Nel giro di soli 90 minuti, quattro attività commerciali sono state prese di mira da un 40enne palermitano. Le rapine sono state caratterizzate da un approccio violento e aggressivo.



La sequenza di eventi ha avuto inizio nel pomeriggio, quando l'uomo ha fatto irruzione in un bar e ha minacciato violentemente una giovane addetta al lavoro. Dopo averla spinta, si è introdotto dietro al bancone e ha sottratto sei bottiglie di birra. L'azione successiva si è verificata circa un'ora dopo, quando l'imputato si è diretto verso un hotel. Qui ha colpito e costretto con la forza la direttrice dell'hotel a consegnargli 50 euro in contanti.



Nonostante l'arrivo di un dipendente che è corso in aiuto della vittima, l'uomo è riuscito a fuggire. Tuttavia, non si è fermato qui. Ha razziato uno scaffale di un minimarket gestito da un negoziante bengalese, rubando barrette di snack e dolciumi. Il negoziante ha tentato di fermarlo e farsi pagare, ma senza successo.



Ancora non soddisfatto, il rapinatore ha ripetuto la scena in un altro locale, portando via ulteriori snack e dolciumi. Tuttavia, questa è stata la sua ultima rapina. Gli agenti delle Volanti della Questura sono riusciti a intercettarlo e, dopo una faticosa lotta, lo hanno ammanettato. Oltre alle accuse di rapina, il 40enne dovrà rispondere anche di resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità.



L'uomo sarà giudicato il prossimo 27 giugno davanti al Tribunale di Rimini, dopo che il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto la richiesta di giudizio immediato presentata dal sostituto procuratore.