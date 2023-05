Vasco Rossi: arrivo a Rimini e prove allo Stadio 'Romeo Neri' per il Tour Estivo

Attualità

Rimini

| 07:20 - 25 Maggio 2023

Il palco di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri.

Vasco Rossi è arrivato ieri sera (24 maggio) a Rimini per il suo tour estivo e potrebbe fare una breve visita allo stadio "Romeo Neri" per le prime prove. Durante il viaggio, ha subito un ritardo a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un camion. Il concerto di Vasco Rossi a Rimini è molto atteso e si terrà il 1° e il 2 giugno, con il primo giorno dedicato ai fan e il secondo aperto al pubblico generale. Lo stadio è stato preparato per l'evento, impiegando molte persone e mezzi per allestire il palco. Vasco ha mostrato solidarietà verso la Romagna colpita dalle alluvioni e ha promesso di portare un po' di gioia attraverso la sua musica.