Viale Dante diventa zona pedonale, Confcommercio: 'esclusi come interlocutori: delusi'

Attualità

Riccione

| 16:28 - 24 Maggio 2023

Alfredo Rastelli di Confcommercio Riccione.





Confcommercio Riccione chiede di essere coinvolta dalla sindaca nel processo decisionale sulla pedonalizzazione di viale Dante, "un passaggio importante per la vita della Perla Verde, per il turismo e per le attività economiche", spiega il presidente della delegazione dI Riccione, Alfredo Rastelli, perplesso per la scelta dell'amministrazione di non coinvolgere al tavolo di discussione le associazioni di categoria, "che hanno ruoli e funzioni ben definiti". "Aver scelto il comitato d'area come unico interlocutore - evidenzia Rastelli - elimina dalla discussione quella visione d'insieme rispetto alle esigenze del territorio e del comparto produttivo che le associazioni hanno".



Da Confcommercio parte dunque la richiesta di un incontro specifico, altrimenti "porteremo le nostre istanze e le considerazioni sull'argomento durante l'incontro conoscitivo del nuovo direttivo che avevamo già fissato con all'amministrazione”. Ma rimane delusione "per il metodo scelto dall'amministrazione comunale" , mentre dalla sindaca Confcommercio si aspettava "una sensibilità diversa".