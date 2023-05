Cattolica: riapre il Malindi tra dj set, concerti dal vivo e le grigliate scottadito

Eventi

16:19 - 24 Maggio 2023

Malindi di Cattolica.







Il Malindi a Cattolica riapre giovedì 25 maggio e l'estate a Cattolica può davvero iniziare. Dal mercoledì alla domenica musica ed eventi su due piste, la piccola “Terrazza” e la grande “Malindi” per un groove sempre diverso con i migliori dj, ma anche comicità e concerti dal vivo e le leggendarie grigliate scottadito preparate dai pescatori dell'Adriatico, ogni mercoledì, venerdì e sabato, su prenotazione.



Dal tramonto tutto si accende sulle due piste del locale: dal 31 maggio,ogni mercoledì sulla Pista Malindi è l'ora del Wednesday Dinner Show con la comicità di Sasà e il sound e la voce di Minuz DJ, sulla pista “Terrazza” il mercoledì c'è il latino del Salsodromo.



Ogni Giovedì, dal 25 maggio, Malindi Jungle Night e Festa della Birra, con Mario Rex DJ e Alessandro Cerqua, postazione al femminile nella pista piccola con Terrazza House affidato a tre deejay giovani e talentuose: Ester, Jadi e Steffi.



Ancora il latino del Rumbaton in pista Terrazza ogni venerdì a partire dal 26 maggio Rumbaton con salsa e bachata nella terrazza latino, nella pista grande domina invece Gippo DJ con Music New History e la voce di Bea Leonardi.



Sabato Jungle Jam con Tony T-Max fino alle 4 del mattino,



La domenica arriva la novità dell'ApePizza: dalle 18 ci si incontra per un aperitivo drink al tramonto sul mare, con la voce rock di Eleonora Coli e le hit 1990-2000, si prosegue con la pizza e con il talento di Raffaele Cavatorta Dj, e un sound che tenga il cuore in caldo fino al ritorno del mercoledì, quando si ricomincia.



Da segnare in calendario anche la data del 1 giugno con l'evento Afro Mecca al Bikini. Dopo quella data però il locale sarà vietato agli over 20: il 3 giugno il Bikini riapre, under 20 avvisati.