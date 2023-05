Noi cresciuti nel campetto dell'oratorio: tre giorni di festa per rivivere gli anni della giovinezza

Eventi

Rimini

24 Maggio 2023

Salesiani in Festa 2023.

Prenderà inizio con la Biciclettata di venerdì 26 maggio, che vedrà quali ospiti d'onore il vescovo Nicolò Anselmi e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, “Salesiani in festa!”: una tre giorni di sport e di musica, mostre e convegni, mercatini, stand gastronomici e tanto altro ancora in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio presso l'oratorio della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice di piazza Marvelli a Rimini.

La festa desidera riaprire le porte ai tanti riminesi che, impegnati soprattutto nello sport (calcio, basket, pallavolo, pallamano, ping-pong), dai “Sale” hanno passato gli anni della giovinezza, conquistando importanti traguardi sportivi, mettendosi alla prova e acquisendo soprattutto valori quali la lealtà e la generosità in un processo di crescita personale a tutto tondo, e si pone l'obiettivo di riportare all'Oratorio salesiano tanti giovani, proprio come un tempo, quando il campo da calcio era uno dei pochi spazi - prima in terra battuta, poi in cemento - che accoglieva i riminesi con la passione per il pallone.



I tornei sportivi e i nuovi campi da gioco

Vecchie glorie e giovani talenti avranno la possibilità di calcare i nuovi campi sportivi, resi disponibili dalla generosità di alcuni benefattori. Un intervento importante e atteso da tempo ha portato al rifacimento del campo di calcetto e alla realizzazione di un nuovo campo di basket/pallavolo: strutture nuove, sicure, all'avanguardia da un punto di vista tecnologico, che ampliano l'offerta sportiva non solo della parrocchia ma dell'intera città. Sui nuovi campi, giovanissimi e Master si sfideranno in tornei di calcio, basket e pallavolo alla conquista dei Trofei offerti dai numerosi sponsor. Dopo l'arrivo della biciclettata e l'inaugurazione dei campi e dei nuovi locali dell'oratorio, il giornalista Elio Pari condurrà la chiacchierata “Sport e oratorio: testimonianza di chi ha vissuto l'esperienza. Ci vediamo dai Sale?”. Partecipano alla serata Moreno Maresi, Gilberto Martinini, Luca Brasini, Adrian Ricchiuti, Andrea Evangelisti, Matteo Brighi, Stefano Sarti e altri campioni.

Spettacoli e musica: il Trofeo Rose & Crown e la serata “Per fare festa insieme”

Sul grande palco allestito in oratorio, nelle serate di venerdì e di domenica si esibiranno le band giovanili che hanno partecipato al Contest musicale organizzato in collaborazione con lo storico British pub riminese: NoName, Otis, Fresh Tuna, Spicy Knots, Sound Check e Homeless si sfideranno in una gara a colpi di acuti, assoli e rullate. Nella finalissima di domenica sera una giuria tecnica e i voti del pubblico presente decreteranno la band vincitrice della prima edizione del Trofeo Rose & Crown. Ancora musica con la band dei Modern Pitch e il cantautore Giosef.

Nella serata familiare di sabato 27 ad essere protagonisti saranno invece i ragazzi del catechismo, accompagnati dalla Corale di Santa Maria Ausiliatrice. Ad esibirsi sul palco anche il Coro di Voci bianche diretto dalla professoressa Maria Elvira Massani; Stefano e Angelo Villani; Michele Baccaro; il mago Walter J. Klinkon.



La mostra, Portobello Market, Mini Lunapark, Food Trucker

Fotografie, cimeli, ricordi del passato: attraverso la mostra “Una famiglia che si ritrova” sarà possibile fare un tuffo nel passato, ripercorrendo oltre 70 anni di vita oratoriana, non solo sportiva. Ad arricchire la festa, su viale Regina Elena e via Parisano saranno allestite le bancarelle del Portobello Market: un allegro mercatino in cui si alterneranno artigianato locale e prodotti tipici, abbigliamento vintage e collezionabili. All'interno dell'oratorio, per la gioia dei più piccoli, troverà spazio il Mini Luna Park, con un grande gonfiabile colorato. E visto che l'amicizia si consolida a tavola, a pranzo e a cena sarà a disposizione un servizio di ristorazione per gustare le specialità romagnole.



Gli appuntamenti religiosi e gli approfondimenti

La festa si innesta nella tradizionale celebrazione di Santa Maria Ausiliatrice, cui la Chiesa dei Salesiani è dedicata. Fulcro delle tre giornate sarà la Santa Messa di sabato 27 alle ore 18.00, che sarà celebrata all'aperto. Altro momento di riflessione sarà l'incontro di domenica 28 “Buoni cristiani, onesti cittadini: la spiritualità salesiana di Alberto Marvelli”. Ardea Montebelli, salesiana cooperatrice, illustrerà ai presenti l'origine della spiritualità del giovane beato, che poggia le sue basi sul carisma e sul metodo preventivo di don Bosco. Nelle mattinate di venerdì e sabato sarà infine possibile effettuare una visita guidata della Chiesa, raro esempio di edificio neogotico di Rimini.



All'indomani dell'alluvione che ha duramente segnato la nostra terra, l'oratorio salesiano si stringe alle popolazioni colpite. Il ricavato del primo Trofeo di Burraco solidale sarà loro destinato.



L'evento avrà come media-partner il Gruppo Icaro. A condurre tutte le serate sarà il giornalista Elio Pari.