Aprilia All Stars, la parata dei piloti attraverserà Misano e raggiungerà Riccione

Attualità

Riccione

24 Maggio 2023





Il 27 maggio la Terra dei Motori torna a essere protagonista di un grande evento musicale e sportivo: Aprilia All Stars, la festa del motociclismo, che dal quartier generale allestito presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli si sposterà, nel pomeriggio di sabato, a Riccione, per un grande spettacolo in piazzale Roma.



La festa della celebre casa motociclistica di Noale, che detiene il primato di azienda costruttrice europea con il maggior numero di vittorie nei Gran Premi mondiali, è gratuita e aperta a tutti e sarà un'occasione unica per incontrare i piloti della Moto GP, i grandi campioni del passato e del futuro che si esibiranno in sella alle loro mitiche moto nel circuito di Misano. Lo show in pista sarà accompagnato da test ride, esposizione di modelli nuovi e storici.



L'edizione 2023 di Aprilia All Stars sarà anche un'occasione di solidarietà concreta verso l'Emilia Romagna e le popolazioni colpite dalla alluvione. Numerose saranno infatti le iniziative benefiche e di raccolta fondi in circuito.



Sabato pomeriggio (ore 17:30) Aprilia All Stars scenderà al mare, con centinaia di centauri in sella alle loro Aprilia, per una grande parata con i campioni che attraverserà Misano Adriatico e raggiungerà il lungomare di Riccione, passando per viale Torino fino al cuore di Viale Ceccarini, dove poi accompagnerà fino al palco di piazzale Roma (ore 18:00 circa) i piloti che hanno reso illustre il nome della nota casa motociclistica, tra cui Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Miguel Oliveira, Raul Fernandez, Lorenzo Savadori (piloti Aprilia Moto GP) e il sei volte Campione del Mondo Max Biaggi, mentre il corteo si congederà per lo stazionamento dei mezzi.



A Riccione, la festa in piazzale Roma si accende ancor prima dell'arrivo dei grandi centauri a partire dalle 17, in attesa dell'arrivo della parata prevista intorno alle ore 18, guidata dai piloti della Moto GP e da altri ex piloti. All'arrivo della parata sarà sul palco la favolosa Aprilia RS-GP la moto che compete nel mondiale MotoGP che farà sentire il suo rombo, per la gioia degli appassionati di moto e di motorsport.



L'evento nella bella piazza che guarda il mare prosegue fino al calar del sole (ore 20:00), con la musica e i momenti di interazione con il pubblico, l'esposizione delle celebri motociclette che hanno conquistato i titoli mondiali.