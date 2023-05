Sport

| 15:25 - 24 Maggio 2023

Cambia la sede della finalissima di Coppa Titano BKN301. La sfida tra il Tre Penne di Stefano Ceci e la Virtus di Luigi Bizzotto sarà l'ultimo atto della più antica competizione calcistica del Titano e si giocherà sabato 27 maggio a Montecchio e non ad Acquaviva come inizialmente previsto. Il calcio d'inizio rimane alle ore 20:45 e la partita verrà trasmessa anche in diretta streaming esclusiva con telecronaca integrale su Titani.tv