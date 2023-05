Bellaria esclusa dal Decreto Maltempo, il sindaco: 'Inaccettabile'

Attualità

Bellaria Igea Marina

24 Maggio 2023

Bellaria Igea Marina esclusa dal Decreto Legge varato ieri (martedì 23 maggio) dal Governo, a seguito di concertazione con l'amministrazione regionale. Il sindaco Filippo Giorgetti definisce "inaccettabile" l'esclusione e l'ha segnalata all'assessore regionale Priolo, ai consiglieri regionali e al Ministro Tajani. "Le rassicurazioni ottenute circa l'inserimento della Provincia di Rimini, e quindi del nostro Comune, fra le zone alluvionate destinatarie di futuri ristori economici, sono insufficienti e non ridimensionano la nostra delusione e la necessità di far valere le nostre istanze", attacca Giorgetti.



Precisando "vicinanza e solidarietà" ai "territori più colpiti di Bellaria Igea Marina ed alle prese con un post alluvione più duro del nostro, a cui esprimiamo vicinanza e solidarietà", Giorgetti mette nel mirino l'amministrazione regionale, che ha segnalato al governo i territori su cui applicare gli immediati provvedimenti di natura fiscale e tributaria, ignorando Bellaria e non Comuni confinanti: "Qualcuno ci spieghi per quale motivo coltivazioni e imprese di Bellaria Igea Marina abbiano ricevuto un trattamento diverso, ad esempio, rispetto ad attività di San Mauro Pascoli o Savignano che distano poche decine di metri".



Giorgetti chiede l'applicazione delle stesse misure per Bellaria e invita "aziende e privati" a "effettuare pagamenti tracciabili per tutti gli interventi di ripristino di beni materiali e immateriali, di abitazioni e attività, danneggiate dall'alluvione", in attesa di novità.