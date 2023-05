Alluvione: donati 17,7 milioni di euro in 6 giorni alla regione Emilia Romagna

Attualità

Emilia Romagna

| 15:02 - 24 Maggio 2023



17,7 milioni di euro donati in nemmeno 6 giorni sul conto corrente intestato all'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell'Emilia-Romagna per sostenere le persone e le comunità colpite dall'alluvione.



La raccolta fondi avviata dalla Regione – “Un aiuto per l'Emilia-Romagna” – sta facendo registrare una grandissima mobilitazione e una solidarietà diffusa che ha già portato migliaia di singoli cittadini e cittadine a versare cifra di ogni entità.



Così come lo hanno fatto grandi Gruppi industriali, marchi noti a livello internazionali, il mondo dello sport, a partire da numerose società di calcio e dal Circus della Formula uno, quello dello spettacolo. Lo stesso piccole e medie aziende, associazioni, volontariato.



Si sta già lavorando a un sito web dedicato dove resocontare quanto raccolto e l'utilizzo di ogni euro arrivato, così come è stato fatto in occasione di campagne analoghe (ricostruzione sisma 2012, pandemia Covid, profughi Ucraina).