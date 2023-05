Volley A2 femminile, Omag MT: Matteo Bertini è il nuovo coach della

Sport

San Giovanni in Marignano

| 14:59 - 24 Maggio 2023

Il nuovo coach della Omag Mt di San Giovanni in Marignano è Matteo Bertini, vice allenatore della Nazionale femminile, nativo di Verona nel 1977.

Bertini inizia a muovere i primi passi nella pallavolo che conta nel campionato 2006-2007 come vice allenatore del Volley Santeramo, in A1. L'anno successivo viene chiamato a Bergamo da Foppapedretti, sempre come vice allenatore, insieme a Davide Mazzanti, poi la la decisione di provare un'esperienza all'estero, all'Eczacibasi Istanbul, in Turchiasempre come vice allenatore.

Nell'estate del 2011 è capo allenatore del Volley San Casciano, in B1. Vince subito il campionato e sale in A2 e passa al Volley Pesaro che in tre anni porta in serie A2 e nel 2016-2017 scalata in A1. Resta in A1 ma con Bergamo e poi decide di tornare in A2. Viene chiamato da Delta Informatica Trentino, che gli propone un progetto a lungo termine. Bertini arriva e porta subito la squadra al vertice, ma a febbraio il campionato si ferma causa Covid. Dopo una lunga riflessione, la Lega decide di promuovere la squadra trentina che giocava l'A1 con l'Omag-Mt. Il tecnico veronese è rimasto in maglia gialloblù per altre due stagioni fino alla chiamata dal Perugia dove però le cose non sono andate bene: la squadra umbra è retrocessa in A2 insieme al Macerata. Per lui non solo club, ma anche risultati con la Nazionale italiana dove nel 2011 ha conquistato l'oro U20, mentre lo scorso anno, nello staff di coach Mazzanti, si è messo al collo la medaglia di Campione Europeo.