| 14:49 - 24 Maggio 2023

Nel riquadro il Dott. Roberto Servadei.

Rimini in lutto per la scomparsa di Roberto Servadei, direttore sanitario della nota clinica privata di Rimini "Nuova Ricerca". Aveva 55 anni. Come il padre, era specialista in otorinolaringoiatra. Il funerale sarà celebrato a breve, alle 15.30 di oggi (mercoledì 24 maggio) alla chiesa di San Raffaele di Rimini. La redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alla famiglia di Roberto Servadei.