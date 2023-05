Una casa per le associazioni di Santarcangelo: bando per il Centro civico San Bartolo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:24 - 24 Maggio 2023

Centro civico San Bartolo, Santarcangelo di Romagna.

È online sul sito del Comune di Santarcangelo il bando per la gestione del Centro civico di San Bartolo, al quale le associazioni non a scopo di lucro con finalità socio-educative possono partecipare entro le ore 13 di lunedì 5 giugno 2023.



La nuova gestione dell'immobile di via Marino della Pasqua 45, come le precedenti, dovrà favorire l'aggregazione della cittadinanza mettendo a disposizione uno spazio che consenta l'esercizio di attività sociali, culturali e ricreative ad associazioni o gruppi di cittadini, nonché ad associazioni che non dispongono di locali nei quali stabilire il la propria sede legale.



Il gestore potrà incassare dai soggetti e gruppi autorizzati a utilizzare lo spazio le tariffe stabilite dal Comune – ridotte del 50% per le associazioni di volontariato – con la possibilità di concedere i locali per eventi come feste di compleanno per bambini nei giorni non impegnati. L'Amministrazione comunale si riserva invece l'utilizzo a titolo gratuito dell'immobile per attività istituzionali fino a 250 ore annue.



Il valore della concessione, stimato annualmente in circa 22mila euro, per i tre anni della durata dell'affidamento risulta pari a quasi 66mila euro. Il bando non prevede alcun contributo da parte del Comune né canone di concessione a carico dell'aggiudicatario, che dovrà versare soltanto un deposito cauzionale di 1.000 euro a garanzia degli impegni assunti. Le utenze – oltre a eventuali lavori di manutenzione ordinaria e allestimento dei locali – saranno a carico del gestore, mentre all'Amministrazione comunale restano in capo gli interventi straordinari.



“Il nuovo bando per la gestione del Centro civico di San Bartolo nasce dalla volontà di dare una casa alle tante associazioni di Santarcangelo che si trovano a fare i conti con le difficoltà legate alla mancanza di una sede, sia legale che operativa, per lo svolgimento della propria attività” dichiara l'assessore ai Servizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi. “Le tante realtà che non dispongono di un luogo per riunirsi, infatti, avranno la possibilità di utilizzare gratuitamente i locali di via della Pasqua una sera al mese per l'attività istituzionale: il mancato introito, in ogni caso, non sarà a carico del gestore, ma a seguito di apposita rendicontazione sarà corrisposto dall'Amministrazione comunale come forma di sostegno alla nuova gestione”.



La selezione tra le proposte avverrà in base al punteggio ottenuto dai progetti di gestione presentati, che dovranno illustrare finalità, iniziative e modalità di utilizzo della struttura, contestualizzate nella realtà socio-culturale di Santarcangelo, con riferimento alle vocazioni del territorio e della società civile, alle esperienze e tradizioni maturate nel tempo. Nel progetto dovranno essere evidenziate le attività proprie dell'associazione e l'organizzazione della fruizione da parte dei soggetti che vi stabiliranno la propria sede.





Nello specifico, la qualità del progetto verrà valutata con un massimo di 50 punti relativi agli interventi nel settore socio-educativo e culturale, nelle aree dell'infanzia, adolescenza e della promozione di solidarietà, accoglienza e integrazione, oltre che dell'ambiente, nonché di attività fruibili a titolo gratuito dalla popolazione e della collaborazione con le attività svolte da altre associazioni e gruppi presenti sul territorio.



Stesso punteggio massimo anche per le modalità di gestione, con particolare riferimento alla fruibilità dello spazio da parte di soggetti terzi e in particolare delle associazioni che richiedano di stabilirvi la propria sede legale, all'accessibilità dell'immobile, all'organizzazione delle pulizie e di eventuali servizi complementari.