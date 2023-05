Rimini: in estate 80 rinforzi di Polizia. Ma rimangono carenze d'organico strutturali

Attualità

Rimini

| 13:51 - 24 Maggio 2023

Roberto Mazzini, segretario provinciale del Sap Rimini.





Saranno 80 gli agenti di Polizia che saranno al servizio della Questura di Rimini come rinforzi estivi, compresi gli otto operatori di Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria. Saranno aggregati all'attuale organico da inizio luglio a fine agosto. Secondo Roberto Mazzini, segretario provinciale del Sap, un arco di tempo troppo breve. Mazzini chiede il prolungamento finoa metà settembre, quando in Riviera "sono presenti numerosi eventi di richiamo internazionale".



In generale rimangono carenze strutturali nell'organico di Polizia e la situazione potrebbe peggiorare con il pensionamento, nei prossimi anni, di circa 80 agenti. "Il lavoro richiesto dalla Riviera sotto tanti profili, prevenzione, gestione eventi, repressione dei reati, il controllo del web e dei reati informatici, la vigilanza stradale di frontiera e dello scalo ferroviario è in costante aumento e le risorse non basterebbero mai"; evidenzia Mazzini. Tra le criticità più evidenti la mancanza di personale della Polizia Stradale, il cui organico registra, secondo Mazzini, una carenza del 30%; ma anche la Polizia Postale si trova ad affrontare un boom di reati via web, con un personale sottodimensionato di quasi il 50%.