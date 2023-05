Tra le eccellenze di Verucchio c'è anche l'oleificio Sapigni, premiato da Slow Food Italia

Attualità

VillaVerucchio

| 13:01 - 24 Maggio 2023

Da sinistra: Gabriella, Emanuela e Marco Sapigni.





L'Oleificio Sapigni di Verucchio, storica azienda romagnola, celebra la conquista di due prestigiosi riconoscimenti di Slow Food Italia nella guida agli extravergini 2023. I premi, assegnati all'olio extravergine di oliva "Oro Colato" come Grande Olio e all'olio biologico "Colle Natio dei Centenari" come Presidio Slow Food, rappresentano un'ulteriore conferma della qualità e dell'impegno dell'azienda nella produzione di oli di eccellenza.



La guida agli extravergini 2023 ha assegnato solo 82 premi grandi oli in tutta Italia, di cui 3 in Emilia Romagna, e l'olio "Oro Colato" dell'Oleificio Sapigni si è distinto per le sue caratteristiche sensoriali e la stretta relazione con il territorio e le cultivar autoctone. Il Presidio Slow Food degli olivi secolari, invece, ha riconosciuto 175 oli in Italia, di cui 6 in Emilia Romagna, tra cui l'olio "Colle Natio dei Centenari" per il suo valore ambientale, paesaggistico, salutistico ed economico.



L'Oleificio Sapigni, fondato nel 1850 da Giovanni Sapigni, è guidato oggi dalla quarta generazione della famiglia: Emanuela, Marco e Daniela, che hanno saputo coniugare tradizione, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale nella produzione di oli di alta qualità estratti a freddo da olive italiane selezionate.



"Oro Colato" è un olio fruttato intenso, con sentori di erba appena tagliata, carciofo e pomodoro verde, ideale per insalate di pomodoro, verdure alla griglia e carne alla brace.



"Colle Natio dei Centenari", invece, è un olio biologico speciale e prezioso estratto dalle olive prodotte esclusivamente dalle piante ultracentenarie dell'azienda, con un gusto elegante, armonico e pieno, perfetto per piatti di carne e pesce, verdure e insalate.



"Siamo molto onorati di ricevere ancora riconoscimenti da Slow Food Italia - dichiarano Marco ed Emanuela Amati, pronipoti di Giovanni Sapigni - sono soddisfazioni che incoraggiano ulteriormente la nostra famiglia e che ci ripagano della fatica e della cura che mettiamo nel nostro lavoro, per ottenere oli di massima qualità, apprezzati dai nostri clienti, che cercano nel cibo salute e ottimo sapore italiano".