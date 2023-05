Novafeltria, sviene al volante sulla Marecchiese e finisce nella scarpata

Cronaca

Novafeltria

| 12:26 - 24 Maggio 2023

L'auto uscita di strada sulla Marecchiese.

Un uomo accusa un malore, invade la corsia opposta e finisce sulla scarpata. L'incidente si è verificato poco prima delle 12:00 lungo la strada Marecchiese, in direzione mare a Novafeltria. Un 50enne stava guidando lungo la SP 258, nelle vicinanze del supermercato iN's, quando ha improvvisamente accusato un malore e ha perso il controllo dell'auto proprio in una curva. Ha invaso la corsia opposta ed è finito sulla scarpata. In quel momento, un'auto con alla guida una ragazza si stava avvicinando in direzione opposta, ma la conducente è riuscita a frenare in tempo per evitare una collisione frontale. Gli operatori sanitari della Croce Verde di Novafeltria sono intervenuti immediatamente sul posto e l'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari.