Riccione, parcheggi, strade e sistema fognario: tutti i lavori previsti a San Lorenzo

Attualità

Riccione

| 12:08 - 24 Maggio 2023

Parcheggio di viale Santa Margherita Ligure.

Lo scorso febbraio il consiglio comunale di Riccione aveva approvato all'unanimità la ratifica alla variante urbanistica del progetto di ampliamento del Conad Boschetto di San Lorenzo che dava il via libera alla proprietà per procedere con l'ampliamento della struttura, ma con l'impegno a realizzare nuove aree adibite a parcheggio fuori dal centro commerciale (con un incremento di oltre cento posti auto), oltre a un nuovo parco pubblico tra i viali Brunico e Asiago. A carico della proprietà c'era inoltre un contributo straordinario dell'importo di 151.895,59 euro a favore dell'amministrazione comunale da investire in interventi a favore del quartiere.





La giunta comunale nella seduta di martedì ha approvato una delibera definendo gli “interventi urgenti di riqualificazione urbana” necessari a San Lorenzo. I 151mila euro verranno impiegati in particolare per la riqualificazione del parcheggio tra viale San Lorenzo e viale Santa Maria Ligure, dove sono previsti anche il ripristino dei marciapiedi e l'adeguamento della rete fognaria pubblica delle acque bianche. Verrà inoltre messo in sicurezza l'attraversamento ciclopedonale tra viale Crema e viale San Lorenzo e, infine, è prevista l'asfaltatura di viale San Lorenzo.





Cosa cambia per il quartiere di San Lorenzo



Osserva l'assessore all'Urbanistica Christian Andruccioli: “A seguito dell'intervento di ampliamento del centro commerciale Il Boschetto, San Lorenzo beneficia di oltre cento parcheggi in più, di un piccolo parco attraversato da una pista ciclabile e anche il traffico dei mezzi pesanti su viale Brunico sarà notevolmente alleggerito. Grazie ai fondi del contributo straordinario di 151.895 euro a carico del privato proprietario del Conad Boschetto diverse aree del quartiere potranno a breve essere riqualificate”.