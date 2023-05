Criminalità organizzata in provincia, segnali ed anticorpi: incontro a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:04 - 24 Maggio 2023

Uno scatto dalla scorsa edizione.

Esiste la criminalità organizzata in Riviera, o è solo frutto di un'ingiustificata allerta? Ma nel caso esistesse, come purtroppo dimostrano studi, processi e azioni ripetute delle forze dell'ordine, è possibile contrastarla?



Se lo chiede Il Gruppo Nuove Frontiere e la Parrocchia San Gaudenzo di Rimini, che ha organizzato venerdì sera 26 maggio, alle ore 21.00, nella Sala don Pippo della Parrocchia di San Gaudenzo, in piazza Mazzini, a Rimini: “Infiltrazioni mafiose: segnali di allarme e anticorpi”. Si tratta del tradizionale momento di riflessione comunitaria, aperto alla comunità civile, organizzato da diciassette stagioni dal Gruppo Nuove Frontiere “Nel segno di Falcone, Borsellino, e di tutti i martiri delle Mafie”.



Il tema affrontato in questa edizione è molto attuale anche nel territorio di Rimini e provincia. E verrà richiamato anche il dovere della vigilanza attiva, per difendere il bene comune. La presenza e la partecipazione del Vescovo Nicolò anche come relatore è un segno dell'importanza anche religiosa e non solo civile del fenomeno di cui si parla. Lo testimoniano anche le figure e l'impegno di personaggi come Rosario Angelo Livatino (beato e martire), don Pino Puglisi (anch'egli beato), don Peppe Diana, ecc



Durante la serata interverranno:



mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini;





dott. Paolo Gengarelli: Sostituto Procuratore della Repubblica;



avv. Francesco Bragagni, assessore del Comune di Rimini;



Modera la serata il dott. Eugenio Cetro, già magistrato e giudice