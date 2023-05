Lo scrittore riminese Michele Marziani prossimo ospite di Un libro per The

Eventi

Rimini

| 11:35 - 24 Maggio 2023

Michele Marziani.

Dopo l'ottimo esordio di venerdì 19 maggio con Roberto Emanuelli, la rassegna ‘Un libro per the' organizza la seconda tappa al Teatro Bistrot di Piazza Cavour venerdì 26 maggio alle ore 18.



Protagonista sarà Michele Marziani e il suo ‘La Trota ai tempi di Zorro'. Marziani, amico di ‘Un Libro per the' sin dalle origini, ha partecipato alle edizioni del 2016 con ‘Il Pescatore di Tempo, Piccole storie di pesca in acque dolci' e nel 2019 ‘Il suono della solitudine' e il pubblico riminese lo accoglie sempre con calore ed affetto. Nato nel 1962 a Rimini, ora vive sulle Alpi piemontesi, in alta Valsesia.



Tra i suoi romanzi ‘Umberto Dei. Biografia non autorizzata di una bicicletta (Ediciclo)' e ‘Nel nome di Marco (Ediciclo)', oltre a ventidue libri di viaggi e antropologia del cibo e del vino.



Nell'incontro del 26 maggio l'autore presenterà inoltre i recenti ‘La cura dello stupore (Ediciclo) e Scrivere di sé (Editrice Bibliografica).







‘La Trota ai tempi di Zorro' è un romanzo in cui gli anni di piombo sono visti con gli occhi di un ragazzino, ingenui e curiosi e la pesca diventa chiave di lettura del mondo, possibilità di conoscenza e di riscatto rispetto al cinismo della vita.







Trama:



È l'inverno del 1975. Stefano Baldazzi Morra ha 13 anni ed è arrivato in Piemonte, nel piccolo paese di Gozzano, assieme alla famiglia. A segnare la crescita di Stefano, la pesca alla trota: una passione vissuta come una sorta di allenamento alla vita, un passatempo a cui dedicare tutto il tempo libero dallo studio. In pochi mesi la tranquilla vita di Stefano si trasforma. Il padre, in grave crisi personale, abbandona la famiglia per ritrovarsi alcolizzato a condurre una vita da barbone. A scuola si respirano i profumi della rivolta, dei moti studenteschi che esploderanno nella primavera del 1977. La trota ai tempi di Zorro







La rassegna



La rassegna di incontri con l'autore ‘Un libro per the' è strutturata su nove appuntamenti con nove autori in nove locali che hanno scelto di rinunciare alle slot machine. Ed è un'iniziativa promossa da Zeinta di Borg, Associazione Culturale di Imprese Riminesi in collaborazione con la Feltrinelli di Rimini, che ha curato il palinsesto, scelto e contattato gli autori e le case editrici.