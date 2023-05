Lega Consumatori Rimini: tutte le informazioni sul bonus del Governo

Attualità

Rimini

| 11:30 - 24 Maggio 2023

Avvocato Magnani della Lega Consumatori Rimini.

A seguito della recente alluvione, il Governo ha stanziato un pacchetto di più di 2 miliardi per fronteggiare la crisi economica dei cittadini emiliano-romagnoli coinvolti ed emergono le prime indiscrezioni sul decreto che pare essere stato appena varato. In particolare sarà possibile, a favore dei titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili e dei titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, a causa delle recenti calamità naturali, richiedere la sospensione sino a 12 mesi dell'intera rata e quella della sola quota capitale, utilizzando il protocollo d'intesa già in essere (come al tempo del Covid) sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi, spiega l'avvocato Emanuele Magnani, legale esperto di diritto bancario e finanziario della Lega Consumatori di Rimini.



La sospensione è di 12 mesi e riguarda i territori di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, con estensione anche alla provincia di Rimini, prevedendo il medesimo blocco anche per i leasing.







Inoltre, il Governo pare abbia deciso di bloccare tasse e bollette e di intervenire sulla cassa integrazione e sui lavoratori autonomi con un contributo una tantum. In particolare, il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera.



Nel decreto legge varato dal Consiglio dei ministri è prevista anche la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro. E c'è anche un bonus una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro. Ancora non chiari i criteri e le modalità.







Infine, la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha previsto il rinvio al 30 settembre 2023 del termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza il 30 aprile e il 31 maggio, provvedimento che riguarderà le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, facendo slittare il pagamento di una tassa di competenza regionale fino al 2 ottobre.







Per info, aggiornamenti e assistenza nelle procedure è possibile contattare la Lega Consumatori di Rimini scrivendo a info@legaconsumatoririmini.it oppure chiamando allo 0541/784193 whatsapp 334/8460388.