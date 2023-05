Coriano, nuovo gestore per l'impianto sportivo di via Piane

Attualità

Coriano

| 10:36 - 24 Maggio 2023

L'impianto sportivo di via Piane.

Dal primo giugno la gestione dell'impianto sportivo di via Piane sarà affidata, per la durata di quattro anni, alla Cooperativa Sociale Metis di Rimini. E' questo l'esito della manifestazione di interesse indetta dal Comune di Coriano, pubblicata nell'ottobre 2022 e per la quale sono pervenute quattro domande. Come da prassi, è seguito l'invito di partecipazione alla procedura negoziata avvenuta a marzo 2023. Alla scadenza di presentazione della documentazione richiesta, fissata al 17 aprile, è risultato partecipante un operatore economico.



Dopo la nomina di una apposita commissione giudicatrice costituita per esaminare la proposta ricevuta, sono stati effettuati tutti i controlli previsti dalla legge e l'istanza risultata valida per la nuova gestione è risultata appunto quella della Cooperativa Sociale Metis.



A breve verranno affissi negli impianti sportivi i nomi e i recapiti telefonici utili alle associazioni sportive che usufruiscono abitualmente degli spazi per prendere contatti, prenotazioni e informazioni. L'impianto sportivo di via Piane è costituito dal Palazzetto dello Sport o PalaSic, dal campo da calcio principale “Daniele Grandi”, un campo da calcio nuovo regolamentare in erba, con annesso un campo da calcio in erba adibito ad allenamento, un campo polifunzionale e due campi da bocce.



“L'Amministrazione comunale augura buon lavoro al nuovo gestore – ha dichiarato l'assessore allo Sport, Anna Pecci - Se l'impianto verrà sfruttato in tutte le sue potenzialità grazie ad una flessibilità a diverse discipline nell'ottica di una ottimizzazione e contenimento dei costi di gestione, la pratica delle attività sportive sarà sempre più diffusa a tutto vantaggio di stili di vita sani e socializzanti.”