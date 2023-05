Come scegliere i migliori casinò crypto per i giocatori svizzeri?

Attualità

| 10:11 - 24 Maggio 2023

I giocatori provenienti dalla Svizzera sono entrati nel mondo dei giochi d'azzardo solo da poco tempo. Fino al 2018 le era impossibile per i giocatori del paese aprire un conto di gioco online, solo casinò fisici a causa delle autorità. Siccome oggi esiste un'ampia scelta quando parliamo del mondo virtuale, vediamo insieme l'articolo seguente sulle criptovalute e la loro presenza nel mondo del casinò online.



Il fenomeno delle criptovalute è ormai molto diffuso anche nel mondo dei giochi d'azzardo. Quando ci troviamo davanti ad aprire un conto di gioco dobbiamo vedere se il sito accetta le nostre criptovalute preferite e se si gioca in Italia, che il casinò sia regolato dalla Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato. I singoli governi tra i quali anche quello svizzero hanno iniziato a legalizzare le attività di giochi d'azzardo online, quindi aprire un conto di gioco da paesi stranieri è molto semplice, basta avere una carta di credito, criptovalute o un metodo di pagamento online e acceso all'internet. Dobbiamo sempre fare attenzione al casinò, deve essere regolato da una licenza che accetta giocatori stranieri come quella di Malta, governo di Curacao o AAMS che permette la registrazione delle persone senza ulteriori problemi.



Quando decidiamo di utilizzare le criptovalute bisogna fare grande attenzione alla tecnologia dietro ad esse. I siti devono essere 100% sicuri e possedere un certificato SSL di sicurezza perchè le truffe con criptovaluta accadono spesso. Anche se non tutte le persone sono in possesso, le criptovalute diventano sempre più popolari a causa dell'anonimato e la decentralizzazione, inoltre, la tempistica è migliore rispetto ai titoli classici.



Vediamo alcuni punti da considerare quando scegliere del miglior casino crypto:



• Licenza e Regolazione



Dobbiamo scegliere solo i siti casinò che hanno una licenza regolare che possono accettare i giocatori stranieri.



• Reputazione



La reputazione del casinò è molto importante per avere un'ottima esperienza di gioco, si deve cercare delle recensioni, informazioni sui tempi di depositi, prelievi e commissioni, servizio clienti.



• Opzioni Criptovalute



Si deve cercare un casinò che mette a disposizione la maggioranza delle criptovalute per scommettere come Bitcoin, Ethereum, Litecoin.



• Varietà di giochi



Avere a disposizione una gamma variata di giochi è molto importante per il divertimento dei giocatori, non possono mancare provider come NetEnt, Playtech, Microgaming.



• Bonus e Promozioni



Prima di aprire un conto di gioco su un sito che accetta criptovaluta dobbiamo vedere i termini e condizioni se siamo alla ricerca di un bonus fantastico. Anche se le criptovalute sono presenti tra i metodi di pagamento della maggioranza dei casinò, molti bookmaker non mettono a disposizione alcun tipo di bonus se scegliamo di pagare tramite criptovaluta. Possiamo comunque trovare dei siti che offrono vari tipi di bonus: bonus di benvenuto, bonus con deposito di criptovaluta, bonus senza deposito oppure bonus con giri gratis. Qui potete trovare un buon elenco di nuovi bonus per i siti di scommesse svizzeri.



• Servizio Clienti



Il servizio clienti è molto importante e deve essere presente 24 ore su 24 tramite Live Chat o e-mail, disponibile a offrire informazioni in diverse lingue come l'inglese.



Pro e Contro di crypto casino



Ci sono dei punti da tenere conto nell'usare criptovaluta come metodo di pagamento. Prima di tutto, solo le principali criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin sono accettate dalla maggioranza dei casinò crypto, quindi se non sei in possesso di alcuna, si deve acquistare, inoltre dobbiamo tenere anche conto della volatilità giornaliera. Vediamo comunque alcuni punti forti e deboli nell'uso delle criptovalute.



Pro: Transazioni tracciabili, Trasparenza delle transazioni, Niente furti di identità, Zero commissioni, Senza confini





Contro: Non facile da comprendere, Volatilità, Difficile da ottenere, Furti e truffe, Mancanza di regolamentazione







Andiamo a vedere alcuni casinò da considerare se si sceglie di aprire un conto di gioco in Italia.



Rabona casinò



Rabona non è proprio un casinò italiano ma certamente è uno dei migliori sulla piazza perchè viene regolato dalla licenza del governo di Curacao quindi i giocatori della Svizzera sono benvenuti. Il sito ha una app per lo smartphone ed è facile da usare, inoltre ci sono presenti vari metodi di pagamento tra cui anche le criptovalute.



Il casinò offre un bonus di benvenuti di 150% fino a 500€ oltre a molte promozioni disponibili sul sito, come giri gratis e servizio VIP. Per i giocatori amanti di casinò il sito offre più di 5000 giochi di tipo slot.



Nomini casinò



Un altro sito molto interessante è proprio Nomini, un bookmaker regolato da una licenza sottoposta alle leggi del governo di Curacao dove i giocatori della Svizzera possono aprire un conto di gioco e beneficiare di un bonus tramite il deposito di criptovalute. Il bonus di benvenuto è pari al 100% fino a 1.000€.



Winstler casinò



Winstler si trova al secondo posto tra i casinò se parliamo dell'accettazione delle criptovalute come metodi di pagamento e bonus. Il sito mette a disposizione dei giocatori un programma VIP, oltre 4000 giochi tipo slot e un bonus senza pari, 600% fino a 9.500€.



Conclusione



Certamente se usiamo criptovaluta online abbiamo la privacy che manca se scegliamo altri metodi dove dobbiamo offrire i dati personali e inoltre le criptovalute non tengono conto dei confini. Il problema è la mancanza di regolamentazione da parte dei governi che continuano a non offrire fiducia a questa tecnologia. L'uso delle criptovalute dipende dalle preferenze dei giocatori. I siti mettono a disposizione anche transazioni tramite Visa, MasterCard, Maestro, e-wallets se non vogliamo usare criptovaluta ma essendo all'estero ci sono delle commissioni sia per prelievi che depositi se consideriamo di giocare su un casinò italiano.